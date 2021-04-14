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Елизавета II вернулась к обязанностям после смерти мужа

Сегодня, 03:54

Королева участвовала официальном мероприятии по случаю ухода Уильяма Пила с поста лорда-камергера

Британская королева Елизавета II вернулась к обязанностям спустя четыре дня после смерти ее мужа, принца Филиппа.

Об этом сообщает Reuters.

Королева Елизавета II участвовала официальном мероприятии по случаю ухода Уильяма Пила с поста лорда-камергера при королевском дворе.

Принц Филипп, который был рядом с королевой на протяжении всего ее 69-летнего правления, скончался в Виндзорском замке 9 апреля в возрасте 99 лет. Его похороны состоятся в субботу.

Герцог Эдинбургский женился на Елизавете в 1947 году.

Как пишет The Sun, что для знакомства с будущей королевой греческого принца выбрали случайно. Два других кандидата для официальной беседы заболели свинкой.

По словам гувернантки Елизаветы, Мэрион Кроуфорд, Филип был уверен в себе и "довольно небрежен в своих манерах", будущая королева не могла оторвать от него глаз. Говорят, что именно в эту самую встречу Елизавета поняла, что Филипп тот самый.

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Великобритания елизавета принц Филипп
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