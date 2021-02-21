Психолог Наталья Холоденко на шоу "Маска" призналась, что запишет сольный альбом

Знаменитость несколько недель пряталась в костюме Козы

Звездный психолог Наталья Холоденко, которая на шоу "Маска" пряталась в костюме Козы, призналась, что не против записать сольный альбом. Во время участия в проекте она удивила зрителей своим вокальным диапазоном, хотя никогда ранее не занималась вокалом профессионально.

Напомним, что в столичном ЦУМе открылась выставка персонажей из гипершоу "Маска". До начала апреля поклонники могут собственными глазами увидеть костюмы Лягушонка, Дракона, Солнца и других героев проекта.

Наталья Холоденко на шоу "Маска" Фото: телеканал "Украина"

В эту субботу в номинацию попали яркое Солнце и зажигательная Коза, но именно с последней решили снять маску зрители. Звездные детективы сказали, что скорее всего там все это время скрывалась Оля Цибульская.

На самом же деле в образе Козы искусно замаскировалась психолог Наталья Холоденко. Все были поражены, что в шоу "Маска" она раскрылась еще и как певица, поэтому за кулисами журналисты поинтересовались, не планирует ли она записать дебютный альбом.

"Все возможно, почему бы нет?! Козочке еще есть что побекать в этом мире. Я никогда профессионально не занималась вокалом, так что этот проект – эксперимент над собой, чтобы проверить, на что я способна", – ответила Наталья Холоденко.

Она также поделилась впечатлениями от участия в шоу, сказав, что находиться в костюме для нее было настоящим испытанием.

"Скажу честно: первая паническая атака в моей жизни произошла в этом костюме. Мне раньше люди говорили, мол, сердце сжимает, давление поднимается. А я не понимала этого. Но когда впервые надела эту маску, думала, что сердце остановится... А после того, как сняла костюм, у меня была еще и крепатура. Но я рада, что решилась участвовать. Думаю, надо всегда ставить перед собой новые безумные цели", – добавила психолог.

А кого из загадочных участников рассекретят зрители в следующем эфире? Смотрите самое звездное на украинском телевидении шоу "Маска" каждую субботу в 21:00 на телеканале "Украина".

Напомним, что в 2019 году Наталья Холоденко записала дебютную песню, клип на которую выпустила в День влюбленных, 14 февраля.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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