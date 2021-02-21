Психологиня Наталя Холоденко на шоу "Маска" зізналася, що запише сольний альбом

Знаменитість кілька тижнів ховалася в костюмі Кози

Зіркова психологиня Наталя Холоденко, яка на шоу "Маска" ховалася в костюмі Кози, зізналася, що не проти записати сольний альбом. Під час участі в проєкті вона здивувала глядачів своїм вокальним діапазоном, хоча ніколи раніше не займалася вокалом професійно.

Нагадаємо, що в столичному ЦУМі відкрилася виставка персонажів з гіпершоу "Маска". До початку квітня шанувальники можуть на власні очі побачити костюми Жабеняти, Дракона, Сонця та інших героїв проєкту.

Наталя Холоденко на шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

Цієї суботи до номінації потрапили яскраве Сонце і запальна Коза, та саме з останньої вирішили зняти маску глядачі. Зіркові детективи сказали, що найімовірніше там весь цей час ховалася Оля Цибульська.

Насправді ж в образі Кози майстерно замаскувалась психологиня Наталя Холоденко. Усі були вражені, що в шоу "Маска" вона розкрилась ще й як співачка, тож за лаштунками журналісти поцікавилися, чи не планує вона записати дебютний альбом.

"Все можливо, чому б ні?! Кізоньці ще є що побекати в цьому світі. Я ніколи професійно не займалася вокалом, так що цей проєкт – експеримент над собою, щоб перевірити, на що я здатна", – відповіла Наталія Холоденко.

Вона також поділилася враженнями від участі в шоу, сказавши, що перебувати в костюмі для неї було справжнім випробуванням.

"Скажу чесно: перша панічна атака в моєму житті відбулась у цьому костюмі. Мені раніше люди казали, мовляв, серце стискає, тиск піднімається. А я не розуміла цього. Але коли вперше одягла цю маску, думала, що серце зупиниться. Тоді я на собі відчула проблеми моїх клієнтів. А після того, як зняла костюм, у мене була ще й крепатура. Та я рада, що наважилася брати участь. Думаю, треба завжди ставити перед собою нові шалені цілі", – додала психологиня.

А кого із загадкових учасників розсекретять глядачі в наступному ефірі? Дивіться найзірковіше на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна".

Нагадаємо, що в 2019 році Наталія Холоденко записала дебютну пісню, кліп на яку випустила в День закоханих, 14 лютого.

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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