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Секрет раскрыт: кто скрывался в костюме Козы на шоу "Маска"

Сегодня, 22:55

На этот раз в номинацию попали Солнце и Коза

В субботу, 20 февраля, вышел пятый эпизод шоу "Маска" на телеканале "Украина", где рассекретили еще одну звезду. На этот раз снять маску пришлось загадочной Козе, которая буквально шокировала зрителей и звездных детективов.

Напомним, что в столичном ЦУМе открылась выставка персонажей из гипершоу "Маска". До начала апреля поклонники могут собственными глазами увидеть костюмы Лягушонка, Дракона, Солнца и других героев проекта.

Так, по результатам голосования звездных детективов и зрителей невероятного шоу "Маска" в номинацию в эту субботу попали Солнце и Коза. Напомним, что в финальном голосовании принимают участие только зрители шоу "Маска". Их голоса решающие.

Солнце и Коза
Фото: телеканал "Украина"

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В пятом выпуске шоу "Маска" на телеканале "Украина" разоблачить себя пришлось Козе. Звездные детективы проекта были уверены, что в этом костюме прячется Леся Никитюк или Оля Цибульская. Но оказалось, что это звездный психолог Наталья Холоденко!

, The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

В предыдущих эфирах затейница Коза поражала своим юмором и большим диапазоном. DZIDZIO видел в ней свою куму Олю Цибульскую, а Оля Полякова была уверена, что там Нина Матвиенко. А еще звучали версии, что это могут быть солистка ансамбля "Лісапетний батальйон" Наталья Фалион, певица Алла Кудлай и телеведущая Леся Никитюк.

Наталья Холоденко в костюме Козы
Фото: телеканал "Украина"

Ранее мы рассказывали, кто покинул шоу "Маска" в четвертом выпуске.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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