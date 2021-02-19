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Ирина Федишин об участии в "Маске": "Я подсказывала как могла"

Сегодня, 16:30

Никто из звездных детективов не догадывался, что в костюме Павы скрывалась известная певица

В четвертом эфире шоу "Маска" стало известно, что в костюме Павы пряталась Ирина Федишин. Но ни один из судей даже не подумал о ней! Сначала они предполагали, что это может быть Ассия Ахат, потом решили, что это ведущая Алена Винницкая или Оля Горбачева.

Ирина Федишин говорит, с одной стороны ей было приятно, что она выдержала экзамен на маскировку, а с другой – сильно хотелось подсказать детективам.

Певица Ирина Федишин
Певица Ирина Федишин
Фото: телеканал "Украина"

"Я подсказывала как могла, что это не Алена, не это, не это. Хотелось подсказать, честно. Ты вроде бы и шифруешься, но когда они не догадываются вообще, на втором эфире мне уже хотелось подсказывать. Больше жестами выдавать себя", – делится Ирина Федишин.

Можно сказать, что Ирине повезло, в сравнении с другими участниками. Ведь она имела наиболее подвижный костюм. В нем можно было показать и свои танцевальные способности, и выдающиеся части тела. У Федишин – это ноги. О них больше всего говорили детективы, из-за них больше волновались продюсеры!

"Продюсер посмотрел, говорит, что хотел бы, чтобы это был поролоновый костюм. Чтобы ничего не было видно. А здесь в обтяжку колготы, ее по ногам сразу узнают. Давайте что-то думать", – рассказывает певица, и отмечает, что очень довольна тем, какой получился костюм.

Федишин пришлось долгое время привыкать к костюму. Как тореадор она научилась управлять своим длинным шлейфом, и даже самостоятельно смогла себя координировать в маске, которая обеспечивает лишь определенный угол зрения.

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"Немного трудно дышать, поэтому в маске сделали специальный вентилятор. И когда шло голосование, когда 4 маски стоят, их там жюри комментирует, соответственно немного долгий процесс, и помощники включали те вентиляторы, чтобы легче было дышать", – вспоминает Ирина.

Но даже с этими умениями и удобствами певице запрещали активно двигаться на сцене – боялись, что ее сразу узнают. Однако звезда смогла так изменить голос, ее не узнали бы даже собственные родители. Не то что коллеги.

Смотрите выступление Павы на шоу "Маска":

Напомним, ранее мы рассказывали, как прошел четвертый выпуск самого загадочного шоу "Маска".

Смотрите новый эпизод самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в эту субботу, 20 февраля, в 21:00 на телеканале "Украина".

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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