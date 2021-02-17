Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Оля Полякова рассказала об особой связи с участником шоу "Маска"

Сегодня, 14:31

Певица назвала своего фаворита

Звездные детективы шоу "Маска" на телеканале "Украина" продолжают угадывать, какие знаменитости прячутся в невероятных и оригинальных образах. У звезд уже появились свои фавориты, например, NK | Настя Каменских недавно рассказала, что ей очень нравятся Жабеня, Солнце, Роза и Носорог. Последний также оказался любимцем Оли Поляковой, у которой с этим героем появилась особая связь.

В прошлый раз этот сильный участник просто очаровал Олю Полякову. Не каждому мужчине она позволяет себя поднять, а вот Носорогу удалось, и сделал он это очень легко. В новом выпуске шоу "Маска" герой признался, что от этого контакта получил такое же удовольствие, как и от занятий спортом. Но оказывается, за этим мужеством и брутальностью скрывается по-настоящему творческая натура.

"Еще малым меня тянуло ко всему необыкновенному, а единственная женщина, которая этого тогда не замечала, – моя мама. Хорошо, что я никогда не был маменькиным сынком, иначе мир так бы и не узнал о моем таланте", – рассказал Носорог.

Оля Полякова отметила, что этот участник – ее бесспорный фаворит. Она даже поделилась достаточно личной историей, связанной с Носорогом.

Носорог
Носорог
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"На этой неделе сплю и вижу сон – снится мне Носорог. Я просыпаюсь утром, а мне муж говорит: "Скажи, пожалуйста, а что это ты ночью кричала "Носорог!", "Носорог!" Я отвечаю: "А что? Мне снилось, что я была в зоопарке", – пошутила Оля Полякова.

Детективы стали гадать, какая знаменитость могла замаскироваться в таком мужественном и одновременно романтическом образе. Олег Винник предположил, что это может быть его земляк, актер Тарас Цимбалюк. NK | Настя Каменских тоже так сначала считала, но недавно артист сделал предложение своей возлюбленной, а Носорог – холостяк. Поп-дива отметила, что все указывает на то, что под этой маской кроется спортсмен. А вот Андрею Данилко кажется, что там популярный ведущий. DZIDZIO же имеет собственную версию, он говорит, что это может быть актер Алексей Тритенко. Чтобы убедиться в своем предположении, он спросил у Носорога, снимался ли тот в сериале "Когда мы дома". Но участник ответил, что смотрел его.

Кто же скрывается в костюме Носорога? И какие еще подробности о своей личности раскроет этот сильный герой?

Смотрите самое звездное и загадочное на украинском телевидении шоу "Маска" каждую субботу в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее звездные детективы предположили, кто может скрываться за маской Мольфара.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Пафосная и элегантная: Ирина Федишин рассказала, что общего у нее с образом Павы з "Маски" В квартире Поляковой на Печерске затопило потолки: Я каждый год ругаюсь с ЖЭКом, а им все равно Алена Шоптенко ради участия в "Маске" носила на себе 12-килограммовый костюм
Оля Полякова шоу Маска
Реклама

Новости партнеров

Тіна Кароль сміялася під час вінчання та не втримала свічку
Тіна Кароль сміялася під час вінчання та не втримала свічку
Канал "Украина" публично извинился перед Кароль
Канал "Украина" публично извинился перед Кароль
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"

Популярные статьи

Сегодня, 11:16Events

Красивые поздравления с днем рождения женщине в стихах, прозе и смс

Сегодня, 05:16Психо

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Скорпион будет всемогущим, а Стрелец будет сражать харизмой

Вчера, 13:22Вкусно

Как правильно варить макароны на плите и в мультиварке

Вчера, 10:01Актуально

Избавляемся от желтизны: как освежить блонд к весне

15 февраляЗвездно

"Памяти на две-три минуты": появились новые подробности состояния Алибасова

15 февраляВкусно

Готовим буженину из свинины: классический рецепт

15 февраляЗдорово

Что можно и чего нельзя делать в сильный мороз

15 февраляЗвездно

Пластический хирург рассказал, как Потап похудел на 20 килограммов

15 февраляЗвездно

Поклонники не узнали Аллу Пугачеву на новом видео с сыном: "Кто эта молодая девушка?"

15 февраляЗвездно

Меган Маркл ждет второго ребенка: вся королевская семья проигнорировала эту новость

15 февраляФаново

Сретение Господне : что нельзя делать в этот день

15 февраляВкусно

Как приготовить гречку в мультиварке: 5 рецептов

15 февраляEvents

Сретение Господне-2021: яркие картинки, открытки и красивые поздравления в стихах

15 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 15 февраля: Водолеям нужно занять выжидательную позицию, а Рыбам – быть активнее

14 февраляМодно

Два костюма и хиджаб: ТОП-3 наряда Елены Зеленской в ОАЭ

14 февраляЗвездно

"Люблю неистово": Эллерт признался обнаженной Мишиной в любви

Новости партнеров

Сочные отбивные: секрет в сметанном маринаде
Сочные отбивные: секрет в сметанном маринаде
Нежные и воздушные пончики на сметане: рецепт с фото
Нежные и воздушные пончики на сметане: рецепт с фото
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Як зрозуміти, що ви непомітно перехворіли на коронавірус
Як зрозуміти, що ви непомітно перехворіли на коронавірус
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Катерина Кухар у зеленому купальнику похизувалася струнким тілом
Катерина Кухар у зеленому купальнику похизувалася струнким тілом
Горячая Доминикана! Кокетливая жена Дзидзьо похвасталась фигурой
Горячая Доминикана! Кокетливая жена Дзидзьо похвасталась фигурой

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять