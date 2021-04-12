Приезжал в своей карете: принц Уильям поделился трогательными воспоминаниями о принце Филиппе
Герцог Кембриджский опубликовал новый пост в Instagram
Королевская семья стала публично комментировать смерть принца Филиппа. Пост опубликовала принцесса Анна единственная дочь герцога Эдинбургского и Елизаветы II. Теперь трогательной публикацией поделился принц Уильям.
В Instagram появилось семейное фото принца Филиппа с правнуком принцем Джорджем. Снимок сделан в 2015 году.
"Век жизни моего деда был определен служением – своей стране, его жене и королеве, а также нашей семье. Мне повезло, что я не просто руководствовался его примером, но он постоянно присутствовал в моей взрослой жизни – как в хорошие, так и в самые тяжелые дни", – сказано в публикации.
Принц Уильям отметил, его дети будут всегда помнить, как прадедушка катал их в карете.
"Я никогда не буду воспринимать как должное, что у моих детей будут особые воспоминания о том, как их прадед приезжал за ними в своей карете и показывал им свое заразительное желание приключений, а также свое чувство юмора", – написал герцог Кембриджский.
Принц Уильям пообещал, что они с Кейт Миддлтон продолжат выполнять свои обязанности и будут всегда поддерживать Елизавету II.
"Я буду скучать по деду, но знаю, что он хотел бы, чтобы мы продолжали работу", – написал внук принца Филиппа.
Ранее мы рассказывали, что принц Гарри приехал на похороны дедушки.
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