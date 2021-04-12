Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Приезжал в своей карете: принц Уильям поделился трогательными воспоминаниями о принце Филиппе

Сегодня, 18:49

Герцог Кембриджский опубликовал новый пост в Instagram

Королевская семья стала публично комментировать смерть принца Филиппа. Пост опубликовала принцесса Анна единственная дочь герцога Эдинбургского и Елизаветы II. Теперь трогательной публикацией поделился принц Уильям.

В Instagram появилось семейное фото принца Филиппа с правнуком принцем Джорджем. Снимок сделан в 2015 году.

"Век жизни моего деда был определен служением – своей стране, его жене и королеве, а также нашей семье. Мне повезло, что я не просто руководствовался его примером, но он постоянно присутствовал в моей взрослой жизни – как в хорошие, так и в самые тяжелые дни", – сказано в публикации.

Принц Филипп и с правнуком принцем Джорджем
Принц Филипп и с правнуком принцем Джорджем
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Принц Уильям отметил, его дети будут всегда помнить, как прадедушка катал их в карете.

"Я никогда не буду воспринимать как должное, что у моих детей будут особые воспоминания о том, как их прадед приезжал за ними в своей карете и показывал им свое заразительное желание приключений, а также свое чувство юмора", – написал герцог Кембриджский.

Принц Уильям пообещал, что они с Кейт Миддлтон продолжат выполнять свои обязанности и будут всегда поддерживать Елизавету II.

"Я буду скучать по деду, но знаю, что он хотел бы, чтобы мы продолжали работу", – написал внук принца Филиппа.

Видео: Сегодня

Ранее мы рассказывали, что принц Гарри приехал на похороны дедушки.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как выглядели 13-летняя Елизавета II и 19-летний принц Филипп в день судьбоносной встречи: фото Похороны принца Филиппа будут транслировать в прямом эфире Незадолго до смерти принц Филипп обратился к Чарльзу с тремя просьбами: что известно
принц Уильям принц Филипп
Реклама

Новости партнеров

Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
Кудрявцева может повторить судьбу Заворотнюк и Фриске?
Кудрявцева может повторить судьбу Заворотнюк и Фриске?
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа

Популярные статьи

Сегодня, 14:27Звездно

Экс-супруг Ани Лорак расстался со своей девушкой и вернулся к певице: почему об этом все говорят

Сегодня, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 12 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, вашей энергии хватит на все!

Вчера, 17:04Вкусно

Вкус, цвет, цена. Все, что вы хотели знать про "Гордона в шоколаде"

Вчера, 13:39Звездно

Галкин показал редкое фото Пугачевой с ее дочками

Вчера, 09:00Блог

Как нужно хранить кофе, чтобы он не растерял свой аромат и вкус

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 11-17 апреля: все знаки зодиака

Вчера, 05:16Психо

Гороскоп на сегодня 11 апреля для всех знаков зодиака: Рак, в любой непонятной ситуации становись в планку!

10 апреляЗвездно

Как прошел финал гипершоу Маска: все подробности последнего выпуска

10 апреляЗвездно

Назван победитель шоу Маска

10 апреляЗвездно

DZIDZIO рассекретил Дракона на шоу Маска

10 апреляЗвездно

В такое чудовище залезла: на шоу Маска пришла известная певица в костюме Рака

10 апреляЗвездно

На шоу Маска рассекретили Носорога, который влюблен в Олю Полякову

10 апреляЗвездно

Елена Зеленская показала новую стрижку в Турции (фото)

10 апреляВкусно

10 рецептов вкусного завтрака из яиц

10 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 10 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, подключай свою харизму!

9 апреляЗвездно

Холостяк-11: кто неожиданно покинул проект в шестом выпуске

Новости партнеров

Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Син Григорія Чапкіса розповів про стан батька
Син Григорія Чапкіса розповів про стан батька
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять