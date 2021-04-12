Приїжджав у своїй кареті: принц Вільям поділився зворушливими спогадами про принца Філіпа

Герцог Кембриджський опублікував новий пост в Instagram

Королівська родина стала публічно коментувати смерть принца Філіпа. Пост опублікувала принцеса Анна єдина дочка герцога Единбурзького і Єлизавети II. Тепер зворушливою публікацією поділився принц Вільям.

В Instagram з'явилося сімейне фото принца Філіпа з правнуком принцом Джорджем. Знімок зроблений в 2015 році.

"Століття життя мого діда було визначено служінням – своїй країні, його дружині і королеві, а також нашій сім'ї. Мені пощастило, що я не просто керувався його прикладом, але він постійно присутній в моєму дорослому житті – як в хороші, так і в найважчі дні ", – сказано в публікації.

Принц Філіп і з правнуком принцом Джорджем Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Принц Вільям зазначив, його діти будуть завжди пам'ятати, як прадід катав на їх в кареті.

"Я ніколи не буду сприймати як належне, що у моїх дітей будуть особливі спогади про те, як їх прадід приїжджав за ними в своїй кареті і показував їм своє заразливе бажання пригод, а також почуття гумору", – написав герцог Кембриджський.

Принц Вільям пообіцяв, що вони з Кейт Міддлтон продовжать виконувати свої обов'язки і будуть завжди підтримувати Єлизавету II.

"Я буду сумувати за дідом, але знаю, що він хотів би, щоб ми продовжували роботу", – написав онук принца Філіпа.

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