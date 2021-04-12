Дочь принца Филиппа о смерти отца: Вы никогда не будете готовы

Принцесса Анна написала, что герцог оставил "наследие, которое может вдохновить всех"

Дочь принца Филиппа, и королевы Елизаветы II – принцесса Анна впервые прокомментировала смерть отца, чьи похороны будут транслировать в прямом эфире. Ее письмо опубликовано в официальном Instagram-аккаунте королевской семьи.

В посте с черно-белым фото герцога Эдинбургского и его дочери написано, что Филипп был примером для подражания, и что к его смерти никто не был готов.

"Вы знаете, что это произойдет, но вы никогда не будете готовы", – написала Анна.

Принцесса Анна с отцом принцем Филиппом Фото: instagram.com/theroyalfamily

Дочь принца в своем обращении отметила, что ее семья ценит послания и воспоминания людей, жизни которых принц также коснулся. "Мы будем по нему скучать, но он оставил наследие, которое может вдохновить нас всех", – говорится в сообщении.

Она добавила: "Мой отец был моим учителем, сторонником и критиком, но его примеру жизни и службы я больше хотела бы подражать".

Ранее сообщалось, что принц Гарри прибыл в Великобританию на похороны дедушки.

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