Незадолго до смерти принц Филипп обратился к Чарльзу с тремя просьбами: что известно

Стали известны подробности разговора принца Филиппа с сыном в больнице

Когда принца Филиппа госпитализировали, через пару дней папарацци удалось сфотографировать принца Чарльза после визита к отцу. Тогда сын королевы был очень грустным. Теперь СМИ стали известны подробности того разговора в больнице.

Как пишет The Sun, ссылаясь на королевского биографа Роберта Джобсона, принц Филипп обратился к сыну с тремя просьбами.

Принц Чарльз и принц Филипп Фото: Getty Images

Герцог Эдинбургский попросил Чарльза позаботиться о Елизавете II после его смерти. Принц Филипп дал указания, касающиеся дел семьи, на несколько лет вперед.

Выписка из больницы была его третьей просьбой — Филипп хотел умереть дома.

Напомним, супруг Елизаветы II принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Его похороны назначены на 17 апреля.

Ранее стало известно, что принц Гарри уже вернулся в Британию на похороны дедушки.

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