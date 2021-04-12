В Сети появилось архивное фото с судьбоносной встречи Елизаветы II и принца Филиппа

Это фото сделано в 1939 году

Елизавета II была рядом с принцем Филиппом до последнего. 73 года они были вместе. В Сети появилось архивное фото с судьбоносной встречи тогда еще принцессы Елизаветы с ее будущим супругом.

В Twitter опубликовали фото, на котором 13-летняя принцесса Елизавета знакомится с 19-летним кадетом, принцем Филиппом. Снимок сделан в 1939 году на территории Королевского военно-морского колледжа в Дартмуте.

Елизавета II и принц Филипп в 1939 году Фото: twitter.com/theartdist

Как пишет The Sun, что для знакомства с будущей королевой греческого принца выбрали случайно. Два других кандидата для официальной беседы заболели свинкой.



По словам гувернантки Елизаветы, Мэрион Кроуфорд, Филип был уверен в себе и "довольно небрежен в своих манерах", будущая королева не могла оторвать от него глаз. Говорят, что именно в эту самую встречу Елизавета поняла, что Филипп тот самый.

Ранее вспоминали цитаты Елизаветы II о своем супруге.

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