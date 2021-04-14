Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вот это красотка! Посмотрите, как бы выглядела принцесса Диана сегодня в 60 лет

Сегодня, 18:49

С помощью технологий удалось воссоздать внешний вид принцессы Дианы, которая погибла в автокатастрофе в 1997 году. В этом году ей могло бы исполниться 60 лет

Фотохудожник показал, как бы выглядела принцесса Диана сегодня, использовав специальные приложения для редактирования. В августе этого года леди Ди, к могиле которой принц Гарри возложил цветы, могла бы отпраздновать свой 60-летний юбилей. И фото повзрослевшей Дианы действительно впечатляет!

На сайте Bored Panda опубликовали фото знаменитостей, которые слишком рано ушли из жизни. С помощью приложений, в которые встроен искусственный интеллект, и фотошопа удалось создать внешность 60-летней принцессы Дианы. Стоит отметить, что мать принцев Гарри и Уильяма выглядела бы потрясно.

Как бы выглядела принцесса Диана сейчас
Как бы выглядела принцесса Диана сейчас
Фото: instagram.com/hidreley

Напомним, что сейчас проходят съемки фильма "Спенсер", в котором роль принцессы Дианы играет звезда "Сумерек" Кристен Стюарт. В основе сюжета лежат события одного уик-энда в 90-х годах. Тогда во время празднования Рождества в поместье Сандрингем в Норфолке принцесса Диана решила разорвать отношения со своим супругом, принцем Чарльзом.

Ранее мы рассказали о пятом сезоне сериала "Корона", в котором, вероятно, покажут смерть принцессы Дианы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Более 100 тыс зрителей разозлились на Би-би-си за подробное освещение смерти принца Филиппа. Это новый рекорд на ТВ Принц Филипп вел переписку с принцессой Дианой, чтобы удержать ее от развода Он был дерзким и преданным: принц Гарри сделал заявление об умершем дедушке
принцесса Диана королевская семья
Источник: instagram.com/hidreley
Реклама

Новости партнеров

Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев

Популярные статьи

Сегодня, 18:10Вкусно

Как приготовить запеченную творожную пасху: 3 вкусных рецепта

Сегодня, 10:29Вкусно

Меню на Пасху: 5 рецептов блюд для праздничного стола

Сегодня, 05:56Психо

Гороскоп на сегодня 14 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, не отказывай себе ни в чем!

Вчера, 17:54Вкусно

Что готовят на Пасху: 6 традиционных блюд

Вчера, 14:47Фаново

Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники

Вчера, 13:45Звездно

Андрей Данилко и Инна Белоконь поцеловались прямо на сцене Маски

Вчера, 12:11Вкусно

Что приготовить из творога: 10 вкусных вариантов

Вчера, 05:08Психо

Гороскоп на сегодня 13 апреля для всех знаков зодиака: Весы, выходите за рамки и не будьте занудой!

Вчера, 00:31Фаново

"Вова, соси": Гордон предложил пропагандисту Соловьеву свою конфету (видео)

12 апреляEvents

Как правильно сушить белье после стирки: несколько хитростей

12 апреляЗвездно

Ведущий программы "Говорить Україна" Алексей Суханов оказался в постели с известной актрисой

12 апреляЗвездно

Экс-супруг Ани Лорак расстался со своей девушкой и вернулся к певице: почему об этом все говорят

12 апреляЗвездно

Никитин о здоровье Данилко: Все серьезнее, чем кажется, там трудится большая группа врачей

12 апреляЗвездно

Максим Галкин показал архивное видео с молодой Пугачевой

12 апреляФаново

Волосы девушки начали дымиться после домашнего окрашивания (видео)

12 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 12 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, вашей энергии хватит на все!

Новости партнеров

Стало известно о конфузе Леси Никитюк на шоу. Видео
Стало известно о конфузе Леси Никитюк на шоу. Видео
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
5 главнейших противопоказаний к вакцинации от COVID
5 главнейших противопоказаний к вакцинации от COVID
На чем ездят украинские звезды: ТОП шикарных авто
На чем ездят украинские звезды: ТОП шикарных авто
Каменских без кольца и с молодым парнем озадачила фанатов
Каменских без кольца и с молодым парнем озадачила фанатов
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Три знака зодиака, для которых 2021 год станет худшим
Три знака зодиака, для которых 2021 год станет худшим

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять