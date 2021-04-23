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Предложения были: Слава из НЕАНГЕЛОВ удивила историей об эскорт-услугах

Сегодня, 17:20

Каминская утверждает, что для нее и ее коллеги по сцене это всегда было табу, но интим ей предлагали многие

Слава Каминская, которая накануне призналась, что пробовала все наркотики, рассказала об эскорте в шоу-бизнесе. В интервью для YouTube-канала Власть vs Влащенко певица разоткровенничалась на вечную тему интима на выездных выступлениях.

Слава утверждает, что с начала НЕАНГЕЛОВ продюсер ограждал девушек от неприличных предложений со стороны поклонников.

Певица Слава Каминская
Певица Слава Каминская
Фото: instagram.com/babaslavka

"Для нас это табу. Сразу после концертов мы собираемся и уезжаем. У нас всегда охрана и доступа к артистам никакого нет, и никогда мы такое не практиковали", – заявила Каминская.

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Она призналась, что предложения поступали в самом начале творческого пути НЕАНГЕЛОВ, когда все только начинали пользоваться соцсетями. Но это никогда не интересовало Славу, хотя бывали очень странные случаи.

"Я даже прайсы на себя видела... рассказывали, что по баням, по саунам, – призналась певица. – Однажды мне прислали фотографию, я смотрю – а это я! Барышня черная спиной сидит, какие-то два мужика. И Эдгар мне говорит: "На уши посмотри, уши не твои". Он как хирург знает. А там реально мое лицо".

Ранее мы рассказывали, сколько платят за эскорт-услуги и чем они отличаются от модельных контрактов.

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