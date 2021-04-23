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Пропозиції були: Слава з НЕАНГЕЛІВ здивувала історією про ескорт-послуги

Сьогодні, 17:20

Камінська стверджує, що для неї та її колеги по сцені це завжди було табу, та інтим їй пропонували

Слава Камінська, яка напередодні зізналася, що пробувала все наркотики, розповіла про ескорт в шоу-бізнесі. В інтерв'ю для YouTube-каналу Влада vs Влащенко співачка відверто заявила на вічну тему інтиму на виїзних виступах.

Слава стверджує, що із початку НЕАНГЕЛІВ продюсер захищав дівчат від непристойних пропозицій з боку шанувальників.

Співачка Слава Камінська
Співачка Слава Камінська
Фото: instagram.com/babaslavka

"Для нас це табу. Відразу після концертів ми збираємося і їдемо. У нас завжди охорона і доступу до артистів ніякого немає, і ніколи ми таке не практикували", – заявила Камінська.

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Вона зізналася, що пропозиції надходили на самому початку творчого шляху НЕАНГЕЛІВ, коли всі тільки починали користуватися соцмережами. Але це ніколи не цікавило Славу, хоча бували дуже дивні випадки.

"Я навіть прайси на себе бачила... розповідали, що по лазнях, по саунах, – зізналася співачка. – Одного разу мені прислали фотографію, я дивлюся – а це я! Дівчина чорна спиною сидить, якісь два мужика. І Едгар мені каже: "На вуха подивися, вуха не твої". Він як хірург знає. А там реально моє обличчя".

Раніше ми розповідали, скільки платять за ескорт-послуги та чим вони відрізняються від модельних контрактів.

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