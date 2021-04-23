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Слава Каминская призналась, что употребляла наркотики: Я в шоу-бизнесе давно – все пробовала

Сегодня, 14:33

Экс-участница НЕАНГЕЛОВ рассказала, что пробовала почти все запретные вещества, но "только не кололась"

Ни для кого не секрет, что среди публичных личностей есть те, кто употребляет или когда-то пробовал запрещенные вещества. Слава Каминская, которая после распада группы НЕАНГЕЛЫ начала сольную карьеру, не стала исключением.

В интервью для YouTube-канала Власть vs Влащенко Слава призналась, что ей не хватает той энергии, которую во время концертов ей давали поклонники. "Вот сейчас мне этого жутко не хватает. И я уже подумываю, может в алкашке найти свою энергию. Но не могу – дети", – сказала певица.

На вопрос ведущей, пробовала ли Каминская какие-то наркотики, та ответила: "Конечно. Я в шоу-бизнесе давно. Все пробовала. Абсолютно все пробовала".

Певица Слава Каминская
Певица Слава Каминская
Фото: Скриншот из YouTube

Слава объяснила это интересом к новому: "Мне всегда было интересно раскрывать новую реальность, новые узнавать ощущения. Я пробовала все. Но только не кололась", – сказала исполнительница.

Кокаин Каминская называет допингом для артистов. Это вещество, по словам певицы, помогает сосредоточиться и ускоряет мышление, однако действие его длится не долго.

"Любая карета превращается в тыкву. И эти серотониновые ямы – это ужасно", – поделилась экс-участница НЕАНГЕЛОВ.

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Она добавила, что очень долго приходила в себя от употребления: "У меня очень тяжело проходили все эти моменты после гулянок".

При этом Слава Каминская отмечает, что перед выступлением никогда не употребляла запрещенные вещества, но алкоголь могла себе позволить. А однажды НЕАНГЕЛЫ сорвали сьемки клипа, потому что напились абсента. Ролик, говорит Слава, так и не вышел.

Ранее Слава Каминская рассказала, почему до сих пор ругается с бывшим мужем.

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