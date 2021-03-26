Слава из НЕАНГЕЛОВ выпустила первую сольную песню. Мнения фанатов разделились

Песня получила название "911"

В начале марта дуэт НЕАНГЕЛЫ прекратил свое существование. Слава Каминская и Виктория Смеюха заявили, что теперь будут сольными артистками. И вот, сегодня, 26 марта, Слава (теперь уже SLAVA KAMINSKA) презентовала свою первую сольную песню – "911".

Трек – в стиле break up story, что неудивительно, ведь тема отношений, любви и расставания есть и, похоже, всегда будет актуальной.

В треке Слава поет, что она "не 911" (номер службы спасения в США), и ей не нужно звонить, когда просто стало скучно и нечего делать.

Сотни поклонников Славы ждали этот день. В комментариях некоторые фанаты артистки уже высказали свое мнение. Одним трек понравился, а другим показался примитивным и похожим на десятки других поп-композиций.

"Бомба", "Огонь", "Очень крутая", "Песня хорошо запоминается, будет летним хитом однозначно", – пишут одни поклонники.

Скриншот: YouTube

"Слава секси, тут все очевидно. Но песня такая примитивная, вот честно, заезженный мотив. Надо думать над репертуаром, что-то новое вносить", "Хороший танцевальный трек, но мне он напоминает другие песни, которых просто тысячи...Слава, вы талантливая певица, еще найдете свой стиль!" – пишут другие.

Скриншот: YouTube

Ранее экс-продюсер группы НЕАНГЕЛЫ Юрий Никитин эксклюзивно для Life Сегодня рассказал о распаде группы.

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