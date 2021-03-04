Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Группа НЕАНГЕЛЫ распалась. Дуэт просуществовал 15 лет

Сегодня, 10:09

Теперь солистки будут выступать сольно

Украинский дуэт НЕАНГЕЛЫ распался спустя 15 лет выступлений на сцене. Об этом в своем Instagram сообщила одна из солисток коллектива, Слава Каминская, которая недавно поздравила экс-супруга с днем рождения.

Слава отметила, что теперь они с Викторией Смеюхой будут выступать как сольные артистки.

"В горе и в радости, на свадьбах и разводах, в эйфории и в ПМС. А, главное, во время двух беременностей — мы всегда были вместе. Это были прекрасные (но иногда такие же тяжелые) 5475 дней. 15 лет, 5 альбомов, более 20 клипов, куча номинаций и статуэток — все на двоих. НЕАНГЕЛЫ — уже история. Мне не нравится слово "распались", мы с Викой связаны навсегда, просто дальше мы идем порознь", – сообщила Слава.

НЕАНГЕЛЫ Фото: instagram.com/neangely.official
НЕАНГЕЛЫ Фото: instagram.com/neangely.official

Слава поблагодарила всех поклонников группы, а также продюсера НЕАНГЕЛОВ Юрия Никитина.

"Спасибо всем, кто был с нами рядом все эти годы. Спасибо, Юрий Никитин, за то, что 15 лет назад поверил в мой талант и дал шанс показать себя на большой сцене", – написала Каминская.

Напомним, группа DILEMMA заявила о своем распаде.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Депрессия, материнство и сольная карьера: почему распался дуэт "Алиби" System of a Down впервые за 15 лет выпустили две песни. Они посвящены карабахскому конфликту Две новенькие и одна "старенькая": Меладзе представил обновленный состав "ВИА Гры"
НЕАНГЕЛЫ группа Слава Каминская Виктория Смеюха
Реклама

Новости партнеров

Суперпродукт на вашем столе: 7 веских причин полюбить авокадо
Суперпродукт на вашем столе: 7 веских причин полюбить авокадо
Брежнева призналась, как ее изменило рождение младшего ребенка
Брежнева призналась, как ее изменило рождение младшего ребенка
Вероятность проникновения коронавируса в организм через глаза
Вероятность проникновения коронавируса в организм через глаза
Мясников: COVID - тренировка, за которую нужно благодарить
Мясников: COVID - тренировка, за которую нужно благодарить

Популярные статьи

Сегодня, 05:25Психо

Гороскоп на сегодня 4 марта: у Раков появятся сторонники, а Стрельцам полезно промолчать

Вчера, 21:43Психо

Какие цветы дарят на 8 Марта любимым женщинам

Вчера, 18:43Фаново

8 Марта: история и значение женского дня

Вчера, 17:43Вкусно

Торты на 8 Марта: 5 праздничных рецептов

Вчера, 16:22Вкусно

Рецепт на 8 Марта: маки-роллы с лососем и огурцом

Вчера, 15:30Звездно

Одна из участниц грандиозного шоу "Маска" беременна. Причем здесь Олег Винник?

Вчера, 13:22Звездно

Кондратюк о Добрынине на российском "Холостяке": Подумал задницей

Вчера, 11:41Звездно

Супруга DZIDZIO о проблемах в браке: Он всю ночь может не ночевать дома

Вчера, 05:35Психо

Гороскоп на сегодня 3 марта: Скорпионы сразят всех своей непредсказуемостью, а Рыбам придется повоевать с ленью

2 мартаЗвездно

Оля Полякова с супругом поздравили дочь с 16-летием. Смотрите, какой сюрприз устроили! (видео)

1 мартаВкусно

Завтраки весны: 5 полезных и легких рецептов

1 мартаЗвездно

"Не повторяйте дома": Оля Полякова кардинально сменила имидж к весне (фото)

1 мартаВкусно

Готовимся к Масленице: 12 начинок для блинов для каждого знака зодиака

1 мартаЗвездно

Мама Королевой обвинила Малахова в изменах Тарзана: "Все выглядело мерзко"

1 мартаЗвездно

Пономарев, DZIDZIO, Пивоваров и ALEKSEEV спели вместе. Предупреждаем, видео может вызвать слезы

1 мартаЗвездно

Никита Добрынин принял участие в российском "Холостяке": фото

Новости партнеров

Рецепт омлета с сыром от звезды сериала «Первые ласточки»
Рецепт омлета с сыром от звезды сериала «Первые ласточки»
"Идем со мной": Шварценегер объяснил, что делать, чтобы жить
"Идем со мной": Шварценегер объяснил, что делать, чтобы жить
4 вида физической боли, провоцируемые затяжным стрессом
4 вида физической боли, провоцируемые затяжным стрессом
Вот что происходит с нашим организмом, когда мы едим кинзу
Вот что происходит с нашим организмом, когда мы едим кинзу
Nike представила кроссовки, которые можно надеть без помощи рук
Nike представила кроссовки, которые можно надеть без помощи рук
Монатик решил пошутить, но разозлил украинцев странной выходкой
Монатик решил пошутить, но разозлил украинцев странной выходкой
Что подарить на 8 марта: лучшие идеи на любой кошелек
Что подарить на 8 марта: лучшие идеи на любой кошелек
Уизерспун с дочерью сфотографировались в “уродливых” свитерах
Уизерспун с дочерью сфотографировались в “уродливых” свитерах

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять