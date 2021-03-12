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Слава Каминская поссорилась с бывшим мужем: "Ты правильно сделал, что подал на развод"

Сегодня, 15:51

Певица рассказала о недавнем конфликте с экс-супругом

Экс-участница группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская, которая недавно забавно поздравила своего экс-супруга с днем рождения, заявила, что Эдгар разводился с ней дважды.

Напомним, что певица Слава Каминская и пластический хирург Эдгар Каминский развелись в 2019 году, но по словам певицы даже сейчас между ними возникают конфликты. Об одной из недавних ссор артистка рассказала в шоу "Вопрос бедром" на YouYube-канале Тани Гузенко.

По словам Славы, сейчас она пытается поддерживать с экс-супругом хорошие отношения ради детей, но ей это не всегда удается.

Слава Каминская
Слава Каминская
Фото: instagram.com/babaslavka

"Недавно мы с ним цапались и я сказала: "Ты в своей жизни сделал правильно три вещи: сделал мне двоих детей и подал на развод". Я была злая на самом деле, и он бросил трубку. Это его право, конечно, а я выговорилась", – сказала певица.

Также Слава отметила, что Эдгар дважды с ней разводился и это был очень тяжелый период. Певица хотела как можно дольше сохранять картинку идеальных отношений, которые она показывала в социальных сетях.

"...чтобы все друзья до последнего не знали, что мы разводимся. Я же вкладывала в это свою энергию. Мне обидно было, что кто-то увидит, что семья не такая идеальная. Потом сказала: "Сгорел сарай – гори и хата", – сказала Слава.

Ранее Слава Каминская рассказала, когда покажет нового бойфренда.

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