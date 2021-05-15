Правда – хуже лжи: загадочный пост DZIDZIO связывают с его разводом

Певец якобы намекнул на ложь в своих отношениях Ярославой Хомой

DZIDZIO Фото: instagram.com/dzidzio

В апреле стало известно, что DZIDZIO разводится с супругой Ярославой, также известной под псевдонимом SLAVIA. Михаил Хома сообщил, что решение о разрыве было принято уже давно, а Ярослава говорила, что семья для нее всегда была на первом месте.

Недавно певица заявила в интервью, что подозревала супруга в изменах, при этом обвинений ему предъявить никаких не может. После этого DZIDZIO опубликовал пост в своем Instagram-профиле со стихом, в нем он рассуждает о лжи и правде.

Прикрилась чистотою підлість

І вилізла на слуп.

Завила на весь світ жалійка,

Так неприємно пахне бруд.



Собаки брешуть, вітер носить,

А я тихесенько мовчу.

Нікому правди не розкажу,

Бо правда – гірша за брехню...

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Поклонники певца связали этот стих с его отношениями. В комментариях некоторые высказали мнение, что Михаил повел себя некрасиво, а другие, в том числе и Александр Пономарев, поддержали DZIDZIO:

"Тяжелое испытание в твоей жизни, Михаил! Пусть Боженька поможет пройти тебе его достойно"

"Вот умеют мужчины еще обиженными себя сделать. Хуже детей"

"Была о вас лучшего мнения"

"Вы не один, уверена, что вас поддерживают тысячи поклонников"

Скриншот: instagram.com/dzidzio

Скриншот: instagram.com/dzidzio

Ранее экс-супруга DZIDZIO заявила, что у людей ошибочное мнение об их браке.

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