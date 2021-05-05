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Как DZIDZIO разделит имущество с супругой

Сегодня, 11:02

Чуть более недели назад артист подтвердил слухи о расставании со своей супругой Ярославой Притулой-Хомой. Пара была вместе 20 лет

Бракоразводный процесс DZIDZIO – в самом разгаре. Вместе со своей супругой Ярославой (певица SLAVIA) артист прожил 20 лет, восемь из которых – в браке. По словам артистов, они расстались мирно.

Дата расторжения брака пока неизвестна. Михаил Хома (настоящее имя DZIDZIO) заверил, что имущество они с супругой будут делить без скандалов.

"Я человек порядочный и это докажу", – заявил DZIDZIO в комментарии "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

А пока, по словам артиста, процессом занимаются юристы и "все идет своим чередом".

SLAVIA и DZIDZIO
SLAVIA и DZIDZIO
Фото: пресс-служба, instagram.com/slavia_official

Ранее Ярослава Притула-Хома также прокомментировала развод, заявив, что до последнего пыталась спасти брак.

Певица отметила, что все это время терпеливо относилась к карьере супруга и долго была в тени. Теперь она планирует наверстать упущенное. Артистка добавила, что готовит новые песни.

Ранее SLAVIA рассказала, как из-за известного супруга отказалась от участия в популярном талант-шоу.

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