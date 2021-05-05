Как DZIDZIO разделит имущество с супругой
Чуть более недели назад артист подтвердил слухи о расставании со своей супругой Ярославой Притулой-Хомой. Пара была вместе 20 лет
Бракоразводный процесс DZIDZIO – в самом разгаре. Вместе со своей супругой Ярославой (певица SLAVIA) артист прожил 20 лет, восемь из которых – в браке. По словам артистов, они расстались мирно.
Дата расторжения брака пока неизвестна. Михаил Хома (настоящее имя DZIDZIO) заверил, что имущество они с супругой будут делить без скандалов.
"Я человек порядочный и это докажу", – заявил DZIDZIO в комментарии "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".
А пока, по словам артиста, процессом занимаются юристы и "все идет своим чередом".
Ранее Ярослава Притула-Хома также прокомментировала развод, заявив, что до последнего пыталась спасти брак.
Певица отметила, что все это время терпеливо относилась к карьере супруга и долго была в тени. Теперь она планирует наверстать упущенное. Артистка добавила, что готовит новые песни.
Ранее SLAVIA рассказала, как из-за известного супруга отказалась от участия в популярном талант-шоу.
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