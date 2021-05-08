Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

5 цитат Алана Бадоева из нового интервью: о Жанне, разводе и другом

Сегодня, 16:12

Клипмейкер и после развода поддерживает дружеские отношения с бывшей женой

Алан Бадоев
Алан Бадоев
Фото: пресс-служба

Алан Бадоев, который ранее опубликовал редкое фото с папой, стал героем нового выпуска YouTube-шоу "Экзамен" с Машей Ефросининой. Это одно из немногих и, пожалуй, самых откровенных его интервью – впервые главный клипмейкер страны ответил на вопросы о личном.

Все самое интересное из беседы Бадоева с Ефросининой мы собрали в этом материале.

О болезни матери

"Недавняя болезнь мамы всерьез пошатнула у меня веру в наших людей. Ненавижу безответственность. Мою маму чуть не загубили: ее уже готовили к морфию. И тогда отец сказал: умирать она будет дома, я сам буду за ней ухаживать. Он вылечил ее в течение недели".

Фото: пресс-служба

О маме и сестре

"Две самые важные женщины в моей жизни – моя сестра и мама – и это тема совсем не публичная. В детстве, помню, в какой-то момент я держался за мамину юбку и понимал, если есть мама – я счастлив, настолько она была важна для меня... Профессию мне выбрала именно сестра. Она мыслила так: ты артист, певец, а не какой-нибудь юрист".

О том, как говорить с детьми о наркотиках

"Впервые я узнал, что, кроме сигареты, есть еще что-то, в 26, а закурил обычную – в 22. Мы говорили о марихуане с моим сыном и я сказал: "Ты должен знать, что она сбивает остроту цели. Ее легализуют и разрешают, потому что так людьми легче управлять".

Фото: пресс-служба

Читайте также:
Жанна Бадоева о жизни в Украине: "У меня появилось чувство небезопасности"

О Жанне Бадоевой

"Это женщина, которая вдохнула, наверное, половину всего, что сегодня можно увидеть в Алане Бадоеве. Она была человеком, которому мне хотелось подражать во всем: в легкости бытия и жизни. У Жанны есть такое умение, которому я учусь до сих пор: легко расставаться с людьми, будто закрываешь дверь, без обид и ссор. Она всегда делает одно предупреждение подруге или другу и честно говорит, что ей не нравится. Если это не подействовало, больше никто ей не дозвонится".

О разводе

"Это не было легко, но было понимание того, что это нужно закончить, потому что страсть ушла. Дальше пойдут ссоры, а у нас дети. Дети никогда не должны видеть ссоры, они должны видеть только любовь. Мы входили в этот брак через невероятную дружбу и нам было важно остаться друзьями: и для детей, и для себя".

Ранее мы писали, что Ирина Билык разводится с супругом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
7 самых неожиданных расставаний знаменитостей за последние полгода Может у него другая женщина: адвокат Успенской пролила свет на ссору певицы с мужем Мы больше не семья: супруга экс-солиста "Время и Стекло" разочаровалась в их отношениях с Позитивом
Алан Бадоев Жанна Бадоева разводы звезд
Реклама

Новости партнеров

«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Румяные жареные пирожки: как приготовить на кефире
Румяные жареные пирожки: как приготовить на кефире

Популярные статьи

Сегодня, 08:00Вкусно

Чем удивить маму – три вкусные идеи из разных стран

Сегодня, 06:40Фаново

День памяти и примирения: теплые слова и пожелания

Сегодня, 00:07Звездно

Джессика покинула проект Холостяк-11 в 10 выпуске. Михаил Заливако назвал причину

Вчера, 17:40Модно

Внучка Ротару прогулялась по Нью-Йорку в колье за 580 тыс. гривен — такое же было у Грейс Келли

Вчера, 16:21Звездно

Холостяк Заливако подтвердил, что находится в отношениях. А в Сети назвали имя победительницы проекта

Вчера, 13:15Вкусно

10 неожиданных способов приготовления кабачков

Вчера, 11:44Звездно

А вы узнаете на этих свадебных фото Ольгу Сумскую? Смотрим снимки, сделанные 25 лет назад

Вчера, 10:49Звездно

В месяц можно заработать 70 тысяч гривен – звезды честно о своем заработке в Instagram

6 маяЗвездно

Кароль закрутила роман с супругом, будучи в других отношениях, – признание экс-бойфренда певицы

6 маяПсихо

Что подарить женщине по ее знаку зодиака

6 маяВкусно

Сезон открыт – 7 рецептов окрошки на любой вкус

6 маяАктуально

Как получить фигуру мечты: главные правила питания и эффективных тренировок

6 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 6 мая для всех знаков зодиака: Рыбы, не пытайтесь никому ничего доказать!

5 маяNo Stress

Сколько стоят бюджетные Мальдивы и стоит ли ехать в такое путешествие

5 маяЗвездно

Наташа Королева и ее 75-летняя мама зажгли на яхте в Майами. Тарзан тоже не сдержался (видео)

5 маяВкусно

Готовимся к Радонице и поминальным дням – 7 главных блюд и рецептов

Новости партнеров

Билык шокировала откровением о больном брате: мурашки по коже
Билык шокировала откровением о больном брате: мурашки по коже
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Кімнатні рослини, які провокують головний біль
Кімнатні рослини, які провокують головний біль
Седокова похвасталась своим похудением
Седокова похвасталась своим похудением
Как уберечь себя от укуса клеща: советы врачей
Как уберечь себя от укуса клеща: советы врачей

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять