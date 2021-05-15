Правда – гірша за брехню: загадковий пост DZIDZIO пов'язують з його розлученням

Співак нібито натякнув на брехню в своїх відносинах з Ярославою Хомою

DZIDZIO Фото: instagram.com/dzidzio

У квітні стало відомо, що DZIDZIO розлучається з дружиною Ярославою, також відомою під псевдонімом SLAVIA. Михайло Хома повідомив, що рішення про розрив було прийнято вже давно, а Ярослава говорила, що сім'я для неї завжди була на першому місці.

Нещодавно співачка заявила в інтерв'ю, що підозрювала чоловіка в зрадах, при цьому звинувачень йому пред'явити ніяких не може. Після цього DZIDZIO опублікував пост в своєму Instagram-профілі з віршем, в ньому він міркує про брехню і правду.

Прикрилась чистотою підлість

І вилізла на слуп.

Завила на весь світ жалійка,

Так неприємно пахне бруд.



Собаки брешуть, вітер носить,

А я тихесенько мовчу.

Нікому правди не розкажу,

Бо правда – гірша за брехню...

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Шанувальники співака пов'язують цей вірш з його стосунками. У коментарях дехто висловив думку, що Михайло повів себе негарно, а інші, в тому числі і Олександр Пономарьов, підтримали DZIDZIO:

"Важке випробування в твоєму житті, Михайло! Нехай Боженька допоможе пройти тобі його достойно"

"Ось вміють чоловіки ще ображеними себе зробити. Гірше дітей"

"Була про вас кращої думки"

"Ви не один, впевнена, що вас підтримують тисячі шанувальників"

Скріншот: instagram.com/dzidzio

Скріншот: instagram.com/dzidzio

Раніше екс-дружина DZIDZIO заявила, що у людей помилкова думка про їхній шлюб.

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