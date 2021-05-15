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Правда – гірша за брехню: загадковий пост DZIDZIO пов'язують з його розлученням

Сьогодні, 17:41

Співак нібито натякнув на брехню в своїх відносинах з Ярославою Хомою

DZIDZIO
DZIDZIO
Фото: instagram.com/dzidzio

У квітні стало відомо, що DZIDZIO розлучається з дружиною Ярославою, також відомою під псевдонімом SLAVIA. Михайло Хома повідомив, що рішення про розрив було прийнято вже давно, а Ярослава говорила, що сім'я для неї завжди була на першому місці.

Нещодавно співачка заявила в інтерв'ю, що підозрювала чоловіка в зрадах, при цьому звинувачень йому пред'явити ніяких не може. Після цього DZIDZIO опублікував пост в своєму Instagram-профілі з віршем, в ньому він міркує про брехню і правду.

Прикрилась чистотою підлість
І вилізла на слуп.
Завила на весь світ жалійка,
Так неприємно пахне бруд.

Собаки брешуть, вітер носить,
А я тихесенько мовчу.
Нікому правди не розкажу,
Бо правда – гірша за брехню...

, DZIDZIO (@dzidzio)

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Шанувальники співака пов'язують цей вірш з його стосунками. У коментарях дехто висловив думку, що Михайло повів себе негарно, а інші, в тому числі і Олександр Пономарьов, підтримали DZIDZIO:

  • "Важке випробування в твоєму житті, Михайло! Нехай Боженька допоможе пройти тобі його достойно"
  • "Ось вміють чоловіки ще ображеними себе зробити. Гірше дітей"
  • "Була про вас кращої думки"
  • "Ви не один, впевнена, що вас підтримують тисячі шанувальників"
Скріншот: instagram.com/dzidzio
Скріншот: instagram.com/dzidzio

Раніше екс-дружина DZIDZIO заявила, що у людей помилкова думка про їхній шлюб.

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