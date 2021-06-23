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После громкого скандала принц Гарри без Меган Маркл вернется в Британию с сыном Арчи – СМИ

Сегодня, 11:05

Герцог Сассекский совсем скоро прибудет на родину, чтобы вместе со своим старшим братом принцем Уильямом посетить церемонию открытия памятника принцессе Диане

Принц Гарри собирается взять с собой сына Арчи в Великобританию
Принц Гарри собирается взять с собой сына Арчи в Великобританию
Фото: Getty Images

Как сообщают источники из окружения королевской семьи, принц Гарри вскоре вернется в Британию, но не один, а с их с Меган Маркл сыном Арчи. Сама же Меган, которая не так давно родила дочь, на родину супруга пока не спешит, сообщает Express.co.uk.

Дункан Ларкомб, автор книги "Принц Гарри: внутренняя история", не сомневается, что Гарри привезет сына в Великобританию.

"Судя по тому, что я слышал из надежных королевских источников, Гарри вернется, чтобы открыть статую своей матери. Он планирует остановиться во Фрогморе (их бывший дом с Меган – Ред.) и ему, очевидно, придется остаться на карантине. Но Гарри будет не один – есть веские основания полагать, что Арчи будет с ним", – говорит Дункан.

Меган Маркл с принцем Гарри и их сыном Арчи
Меган Маркл с принцем Гарри и их сыном Арчи
Фото: Getty Images

Ларкомб также добавил, что приезд Арчи будет отличной "разрядкой" в напряженных отношениях Гарри с его семьей.

"Я думаю, он по-прежнему считает, что их с Меган интервью для Опры – правильный поступок, но возвращение Арчи было бы своего рода оливковой ветвью и определенным признаком того, что он хочет заключить перемирие с родными", – объясняет Дункан Ларкомб.

Королевский биограф также уточнил, что Гарри хочет, чтобы у его детей были "хорошие отношения с Елизаветой II".

"Кто знает, сколько Ее Величеству еще осталось прожить? Ей 95 лет! Разве не было бы замечательно, если бы Елизавета II увидела своего правнука в июле этого года?" – говорит Дункан.

Напомним, что 1 июля принц Гарри и его старший брат, принц Уильям, будут присутствовать на открытии статуи принцессы Дианы – мероприятие приурочено к 60-летию со дня ее рождения. Как мы сообщали ранее, принц Чарльз отказался встречаться с принцем Гарри во время его пребывания в Лондоне.

Похоже, для королевской семьи это лето будет насыщенным. Хотите, чтобы и у вас жаркий сезон года прошел ярко и весело? Тогда читайте о десяти лайфхаках этого лета в нашем календаре.

Смотрите видеосюжет о том, как Меган Маркл потеряла ребенка:

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