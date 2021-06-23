После громкого скандала принц Гарри без Меган Маркл вернется в Британию с сыном Арчи – СМИ
Герцог Сассекский совсем скоро прибудет на родину, чтобы вместе со своим старшим братом принцем Уильямом посетить церемонию открытия памятника принцессе Диане
Как сообщают источники из окружения королевской семьи, принц Гарри вскоре вернется в Британию, но не один, а с их с Меган Маркл сыном Арчи. Сама же Меган, которая не так давно родила дочь, на родину супруга пока не спешит, сообщает Express.co.uk.
Дункан Ларкомб, автор книги "Принц Гарри: внутренняя история", не сомневается, что Гарри привезет сына в Великобританию.
"Судя по тому, что я слышал из надежных королевских источников, Гарри вернется, чтобы открыть статую своей матери. Он планирует остановиться во Фрогморе (их бывший дом с Меган – Ред.) и ему, очевидно, придется остаться на карантине. Но Гарри будет не один – есть веские основания полагать, что Арчи будет с ним", – говорит Дункан.
Ларкомб также добавил, что приезд Арчи будет отличной "разрядкой" в напряженных отношениях Гарри с его семьей.
"Я думаю, он по-прежнему считает, что их с Меган интервью для Опры – правильный поступок, но возвращение Арчи было бы своего рода оливковой ветвью и определенным признаком того, что он хочет заключить перемирие с родными", – объясняет Дункан Ларкомб.
Королевский биограф также уточнил, что Гарри хочет, чтобы у его детей были "хорошие отношения с Елизаветой II".
"Кто знает, сколько Ее Величеству еще осталось прожить? Ей 95 лет! Разве не было бы замечательно, если бы Елизавета II увидела своего правнука в июле этого года?" – говорит Дункан.
Напомним, что 1 июля принц Гарри и его старший брат, принц Уильям, будут присутствовать на открытии статуи принцессы Дианы – мероприятие приурочено к 60-летию со дня ее рождения. Как мы сообщали ранее, принц Чарльз отказался встречаться с принцем Гарри во время его пребывания в Лондоне.
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