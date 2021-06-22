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Принц Уильям выставил принца Гарри и Меган Маркл из Кенсингтонского дворца – СМИ

Сегодня, 07:00

Конфликт двух братьев начался после того, как сотрудники Кенсингтонского дворца обвинили Меган Маркл в грубом отношении

Принц Уильям выселил своего брата Гарри и его супругу Меган Маркл из Кенсингтонского дворца
Принц Уильям выселил своего брата Гарри и его супругу Меган Маркл из Кенсингтонского дворца
Фото: Getty Images

Конфликт между двумя сыновьями принца Чарльза – Уильямом и Гарри – не дает покоя ни публике, ни СМИ. Недавно сообщалось, что британцы против того, чтобы Меган Маркл и принц Гарри крестили дочь в Лондоне, а теперь появились новые подробности конфликта, возникшего тоже из-за Маркл.

Как пишет историк Роберт Лейси в своей книге Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult, отношения братьев испортились после того, как сотрудники Кенсингтонского дворца пожаловались на Меган Маркл, обвинив ее в грубом поведении и издевательствах, сообщает The Times.

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Принца Уильяма это буквально "взбесило", пишет автор книги. Более того, герцог якобы был обеспокоен тем, что Меган "крадет его любимого брата", а еще считал, что она "расшатывала заветные принципы монархии".

Принц Гарри и принц Уильям
Принц Гарри и принц Уильям
Фото: Getty Images

"Он был в ужасе от того, что ему рассказали о предполагаемом поведении Меган, и он хотел услышать, что скажет Гарри. Разборки между братьями были ожесточенными и яростными", – говорится в книге.

После случившегося Уильям потребовал, чтобы брат с женой уехали из Кенсингтонского дворца. В свою очередь Гарри не мог смириться с тем, что Уильям верит прислуге, а не ему.

Меган Маркл отсудила у британского таблоида 625 тыс. долл. – смотрите сюжет:

Ранее сообщалось, что Меган Маркл прислала королевской семье фото новорожденной дочки в приватном чате.

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