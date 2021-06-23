Після гучного скандалу принц Гаррі без Меган Маркл повернеться до Британії з сином Арчі – ЗМІ

Герцог Сассекський зовсім скоро прибуде на батьківщину, щоб разом зі своїм старшим братом принцом Вільямом відвідати церемонію відкриття пам'ятника принцесі Діані

Принц Гаррі збирається взяти з собою сина Арчі до Великої Британії Фото: Getty Images

Як повідомляють джерела з оточення королівської сім'ї, принц Гаррі незабаром повернеться до Британії, але не один, а з їхнім з Меган Маркл сином Арчі. Сама же Меган, яка не так давно народила дочку, на батьківщину чоловіка поки не поспішає, повідомляє Express.co.uk.

Дункан Ларкомб, автор книги "Принц Гаррі: внутрішня історія", не сумнівається, що Гаррі привезе сина до Великої Британії.

"Судячи з того, що я чув з надійних королівських джерел, Гаррі повернеться, щоб відкрити статую своєї матері. Він планує зупинитися у Фрогморі (їхній колишній будинок з Меган – Ред.) І йому, очевидно, доведеться залишитися на карантині. Але Гаррі буде не один – є вагомі підстави вважати, що Арчі буде з ним", – каже Дункан.

[IMAGE id= 2470474 ; title= ;]

Ларкомб також додав, що приїзд Арчі буде відмінною "розрядкою" в напружених стосунках Гаррі з його родиною.

"Я думаю, він як і раніше вважає, що їхнє з Меган інтерв'ю для Опри – правильний вчинок, але повернення Арчі було б свого роду оливковою гілкою і певною ознакою того, що він хоче укласти перемир'я з рідними", – пояснює Дункан Ларкомб.

Королівський біограф також уточнив, що Гаррі хоче, щоб у його дітей були "хороші стосунки з Єлизаветою II".

"Хто знає, скільки Її Величності ще залишилося прожити? Їй 95 років! Хіба не було б чудово, якби Єлизавета II побачила свого правнука в липні цього року?"- каже Дункан.

Нагадаємо, що 1 липня принц Гаррі і його старший брат, принц Вільям, будуть присутні на відкритті статуї принцеси Діани – захід приурочено до 60-річчя від дня її народження. Як ми повідомляли раніше, принц Чарльз відмовився зустрічатися з принцом Гаррі під час його перебування в Лондоні.

Схоже, для королівської сім'ї це літо буде насиченим. Хочете, щоб і у вас жаркий сезон року пройшов яскраво і весело? Тоді читайте про десять лайфхаків цього літа в нашому календарі.

Дивіться відеосюжет про те, як Меган Маркл втратила дитину:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися