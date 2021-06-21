Лучший подарок для отца. Меган Маркл подарила принцу Гарри скамейку для него и его сына

Меган Маркл рассказала об истории создания своей новой книги, которую она написала для своего сына, принца Арчи. Супруга Гарри вдохновилась собственным подарком ко Дню отца

Меган Маркл с принцем Гарри и их сыном Арчи Фото: Getty Images

Супруга принца Гарри Меган Маркл, которая на днях прислала королевской семье фото новорожденной дочки, призналась, какой сентиментальный подарок сделала любимому на День отца в прошлом году. Тогда она долго думала, что особенного может подарить супругу. В итоге выбор пал на... скамейку. Подарок стал действительно символичным, ведь на тот момент Гарри только стал отцом, а скамейка означала место счастливых их с сыном Арчи моментов.

В первом интервью после выхода скандального шоу с Опрой Уинфри Меган Маркл рассказала о своей новой книге "Скамейка". Идея ее создания как раз связана с тем самым подарком для Гарри, над которым размышляла Меган. Об этом сообщает Hello!.

"Я подумала, что мне просто нужно что-то сентиментальное и такое место, где он мог бы проводить время с нашим сыном. В этом повествовании я наблюдаю за этой любовью между моим мужем и нашим сыном и представляю, какой она будет, когда у них будет больше общих моментов, когда наш сын станет старше. От царапины на колене до разбитого сердца — они всегда будут отдыхать на этой скамейке, делиться этими моментами и чувствовать свою связь", – рассказала Меган Маркл.

На скамейке Меган решила разместить надпись: "Это твоя скамейка, где начнется жизнь, для тебя и нашего сына, наш ребенок, наша семья".

Эти слова и легли в основу создания книги Меган Маркл, которая вышла в начале этого месяца.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи Фото: instagram.com/misanharriman

Узнайте больше подробностей о скандальном интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри:

Напомним, что в королевской семье разгорелся новый скандал после того, как Меган Маркл обидела беременную внучку Елизаветы II.

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