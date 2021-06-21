Лучший подарок для отца. Меган Маркл подарила принцу Гарри скамейку для него и его сына
Меган Маркл рассказала об истории создания своей новой книги, которую она написала для своего сына, принца Арчи. Супруга Гарри вдохновилась собственным подарком ко Дню отца
Супруга принца Гарри Меган Маркл, которая на днях прислала королевской семье фото новорожденной дочки, призналась, какой сентиментальный подарок сделала любимому на День отца в прошлом году. Тогда она долго думала, что особенного может подарить супругу. В итоге выбор пал на... скамейку. Подарок стал действительно символичным, ведь на тот момент Гарри только стал отцом, а скамейка означала место счастливых их с сыном Арчи моментов.
В первом интервью после выхода скандального шоу с Опрой Уинфри Меган Маркл рассказала о своей новой книге "Скамейка". Идея ее создания как раз связана с тем самым подарком для Гарри, над которым размышляла Меган. Об этом сообщает Hello!.
"Я подумала, что мне просто нужно что-то сентиментальное и такое место, где он мог бы проводить время с нашим сыном. В этом повествовании я наблюдаю за этой любовью между моим мужем и нашим сыном и представляю, какой она будет, когда у них будет больше общих моментов, когда наш сын станет старше. От царапины на колене до разбитого сердца — они всегда будут отдыхать на этой скамейке, делиться этими моментами и чувствовать свою связь", – рассказала Меган Маркл.
На скамейке Меган решила разместить надпись: "Это твоя скамейка, где начнется жизнь, для тебя и нашего сына, наш ребенок, наша семья".
Эти слова и легли в основу создания книги Меган Маркл, которая вышла в начале этого месяца.
Узнайте больше подробностей о скандальном интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри:
Напомним, что в королевской семье разгорелся новый скандал после того, как Меган Маркл обидела беременную внучку Елизаветы II.
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