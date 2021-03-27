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Полякова увидела в Носороге Потапа: "Он только в этой маске может меня потягать"

Сегодня, 23:30

Настя Каменских с коллегой не согласна

В эту субботу на телеканале "Украина" показали десятый выпуск самого загадочного шоу "Маска". Один из персонажей – страстный Носорог уже несколько эфиров заигрывает с Олей Поляковой. Звездная судья уверена, что в этом костюме прячется Потап.

Ранее, в девятом выпуске, Носорог сделал Поляковой предложение и унес ее на руках за кулисы проекта "Маска". На этот раз загадочный герой не трогал певицу, а у той появилась неожиданная версия того, что за звезда в маске Носорога.

Носорог
Носорог
Фото: телеканал "Украина"

"Это Леша Потапенко", – сказала Оля Полякова.

"Да почему бы он тебя тягал, мой Леша?", – спросила NK.

NK
Скриншот из видео

"Он только в этой маске может меня потягать", – ответила певица.

Андрей Данилко, Оля Полякова и DZIDZIO
Скриншот из видео

На самом ли деле в костюме Носорога Потап – в 10 эфире "Маски" остается тайной, потому что рассекретить себя пришлось Сому. Узнайте, что за звезда пряталась в этом образе.

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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