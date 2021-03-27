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"Снимай все и иди домой": в гипершоу "Маска" рассекретили Месяц

Сегодня, 21:18

В десятом выпуске впервые выступил загадочный Месяц

В десятом выпуске шоу "Маска" на телеканале "Украина" впервые показали нового персонажа. Месяц впечатлил уникальным тембром и ярким костюмом.

В эфире "Маски" загадочный гость исполнил легендарный хит "New York, New York" и заставил звездных детективов поспорить друг с другом.

"Наконец меня пригласили на это шоу, а то только Солнце и Солнце, – сказал мечтательный Месяц в эфире телеканала "Украина". – Обожаю фотостудии, ведь именно оттуда началась моя карьера. Могу быть там часами и с удовольствием работать, потому что когда занимаешься своим делом, то кайфуешь от процесса, чего и вам желаю. Позировать на крыше или эротические фотосессии – все равно, ведь это часть моей профессии".

Месяц на шоу "Маска"
Месяц на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

Так, Андрей Данилко первый сказал, что в костюме Месяца Надежда Мейхер. Оля Полякова категорически не согласилась с коллегой, как и NK, которая решила, что это Монро.

Но Данилко точно уверен, что это экс-участница "ВИА Гры". "Надя, это ты. Снимай все и иди домой, Надя!" – сказал Андрей Михайлович. Он даже предложил Поляковой поспорить на 500 гривень.

Когда Месяц снял маску, все зрители были в шоке, ведь это на самом деле Надежда Мейхер!

Надежда Мейхер на шоу "Маска"
Надежда Мейхер на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

"Андрюша, кто, как не ты, знает меня лучше всех здесь присутствующих!? Однако надо было ставить больше, хотя бы на 500 долларов. Ты сразу узнал мой голос – класс! Но чтобы я смеялась с твоей ноги – такого не было", – отметила Надежда Мейхер на сцене гипершоу "Маска".

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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