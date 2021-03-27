"Снимай все и иди домой": в гипершоу "Маска" рассекретили Месяц
В десятом выпуске впервые выступил загадочный Месяц
В десятом выпуске шоу "Маска" на телеканале "Украина" впервые показали нового персонажа. Месяц впечатлил уникальным тембром и ярким костюмом.
В эфире "Маски" загадочный гость исполнил легендарный хит "New York, New York" и заставил звездных детективов поспорить друг с другом.
"Наконец меня пригласили на это шоу, а то только Солнце и Солнце, – сказал мечтательный Месяц в эфире телеканала "Украина". – Обожаю фотостудии, ведь именно оттуда началась моя карьера. Могу быть там часами и с удовольствием работать, потому что когда занимаешься своим делом, то кайфуешь от процесса, чего и вам желаю. Позировать на крыше или эротические фотосессии – все равно, ведь это часть моей профессии".
Так, Андрей Данилко первый сказал, что в костюме Месяца Надежда Мейхер. Оля Полякова категорически не согласилась с коллегой, как и NK, которая решила, что это Монро.
Но Данилко точно уверен, что это экс-участница "ВИА Гры". "Надя, это ты. Снимай все и иди домой, Надя!" – сказал Андрей Михайлович. Он даже предложил Поляковой поспорить на 500 гривень.
Когда Месяц снял маску, все зрители были в шоке, ведь это на самом деле Надежда Мейхер!
"Андрюша, кто, как не ты, знает меня лучше всех здесь присутствующих!? Однако надо было ставить больше, хотя бы на 500 долларов. Ты сразу узнал мой голос – класс! Но чтобы я смеялась с твоей ноги – такого не было", – отметила Надежда Мейхер на сцене гипершоу "Маска".
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