Полякова побачила в Носорозі Потапа: "Він тільки в цій масці може мене потягти"
Настя Каменських з колегою не згодна
Цієї суботи на телеканалі "Україна" показали десятий випуск найзагадковішого шоу "Маска". Один з персонажів – пристрасний Носоріг вже кілька ефірів заграє з Олею Поляковою. Зоряна суддя впевнена, що в цьому костюмі ховається Потап.
Раніше, в дев'ятому випуску, Носоріг зробив Полякової пропозицію і забрав її на руках за лаштунки проекту "Маска". На цей раз загадковий герой не чіпав співачку, а у тій з'явилася несподівана версія того, що за зірка в масці Носорога.
"Це Льоша Потапенко", – сказала Оля Полякова.
"Так чого б це він тебе тягав, мій Льоша?", – запитала NK.
"Він тільки в цій масці може мене потягти", – відповіла співачка.
Чи дійсно в костюмі Носорога Потап – в 10 ефірі "Маски" залишається загадкою, бо розсекретити себе довелося Сому. Дізнайтеся, що за зірка ховалася в цьому образі.
Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"
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