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Полякова побачила в Носорозі Потапа: "Він тільки в цій масці може мене потягти"

Сьогодні, 23:30

Настя Каменських з колегою не згодна

Цієї суботи на телеканалі "Україна" показали десятий випуск найзагадковішого шоу "Маска". Один з персонажів – пристрасний Носоріг вже кілька ефірів заграє з Олею Поляковою. Зоряна суддя впевнена, що в цьому костюмі ховається Потап.

Раніше, в дев'ятому випуску, Носоріг зробив Полякової пропозицію і забрав її на руках за лаштунки проекту "Маска". На цей раз загадковий герой не чіпав співачку, а у тій з'явилася несподівана версія того, що за зірка в масці Носорога.

Носоріг
Носоріг
Фото: телеканал "Україна"

"Це Льоша Потапенко", – сказала Оля Полякова.

"Так чого б це він тебе тягав, мій Льоша?", – запитала NK.

NK
Скріншот з відео

"Він тільки в цій масці може мене потягти", – відповіла співачка.

Андрій Данилко, Оля Полякова та DZIDZIO
Скріншот з відео

Чи дійсно в костюмі Носорога Потап – в 10 ефірі "Маски" залишається загадкою, бо розсекретити себе довелося Сому. Дізнайтеся, що за зірка ховалася в цьому образі.

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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