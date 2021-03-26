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"До Волочковой недалеко": Полякова разозлила соцсети своими голыми фото

Сегодня, 16:58

Певица показала фигуру в купальнике и нарвалась на критику

Оля Полякова снова разделась. Недавно певица опубликовала горячее видео в TikTok, а теперь показала снимки с отдыха, на которых позирует в одном лишь купальнике. Кадры оценили не все.

В Instagram-аккаунте Полякова запостила серию фото с пляжа. На них Оля в золотистом бикини хвастается шикарными формами и стройной фигурой.

Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Красотка со всех сторон", "На класс", "Есть что показать", – оценили фотографии звезды пользователи соцсети.

Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

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Но не обошлось и без хейтеров. Многие не понимают, зачем Полякова раздевается, и пишут, что "Лучше бы детям помогла, чем жопу головую выставляла", "До Волочковой уже недалеко", "Мне нравится скромность, а у нее она напрочь отсутствует".

Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic
Скриншот: facebook.com/Segodnya.ua

В Instastories артистка наглядно показала, что больше просмотров набирают ее голые фото, нежели важные посты, как например, ее недавний – о благотворительности. И позже запостила фото с дочками, на котором все трое полностью закрыты одеждой.

Фото: instagram.com/stories/polyakovamusic

Недавно мы писали, что Оля Полякова потроллила Тину Кароль и спела на концерте в ее манере.

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