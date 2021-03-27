Полякова проспорила Данилко, а NK отгадала Сома: как прошел десятый выпуск "Маски"
Узнайте все подробности гипершоу
В эту субботу на телеканале "Украина" показали десятый выпуск гипершоу "Маска". Этот эфир еще больше удивлял и шокировал зрителей. О самых интересных подробностях проекта узнайте далее в материале.
Напомним, что в столичном ЦУМе работает выставка, где представлены самые популярные персонажи проекта. До апреля можно вживую посмотреть на костюмы Циклопа, Ворона, Дракона и других героев загадочного шоу страны.
Впервые на шоу "Маска" появился блистательный Месяц. Этот персонаж заставил Андрея Данилко и Олю Полякову поспорить на 500 гривень. Что за звезда скрывалась в этом костюме, узнайте здесь.
Вторым на сцену "Маски" вышел Лягушонок, который всех звездных детективов заставил танцевать под песню Верки Сердючки – Тук, тук, тук. Оля Полякова выдвинула новое предположение – в костюме Лягушонка прячется Сергей Бабкин.
Далее на сцене появилась Бабка, которая не перестает впечатлять и шокировать зрителей гипершоу. Звездный эксперты теперь считают, что это Анастасия Приходько или Alyosha. Но Оля Полякова утверждает, что в костюме мужчина.
Носорог, который в прошлом выпуске унес Полякову за кулисы шоу "Маска", подкинул несколько новых подсказок экспертам. Те в свою очередь высказали несколько предположений, что за звезда это может быть. Потап или Александр Усик?
Во время голосования, в котором принимали участие Лягушонок, Бабка и Носорог, определили первого претендента на вылет. Им стал Лягушонок.
Второй этап десятого выпуска шоу "Маска" открыл Дракон, в котором видят Тараса Тополю или Арсена Мирзояна. Он растрогал зрителей проекта и звездных детективов своим выступлением под аккомпанемент рояля, сорвав бурю оваций.
Самый милый герой шоу "Маска" Циклоп зарядил студию позитивными эмоциями. И заставил немного понервничать Олю Полякову. Почти единогласно звездные судьи уверены, что в этом костюме прячется Jerry Heil.
Сом, который с первого эфира представился как иностранец, не покидает мысли экспертов "Маски". Им очень хочется узнать, что же за персона прячется в этом костюме.
Далее на сцене гипершоу появилось Солнце. теперь мы знаем, что это не Злата Огневич, но кто же тогда?
Во время второго голосования определился еще один претендент на вылет из проекта. Согласно результатам, в номинацию вместе с Лягушонком попал Сом .
Узнайте далее, кто снял маску – Лягушонок или Сом – и какая звезда пряталась в одном из костюмов.
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