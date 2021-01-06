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Полуобнаженная Злата Огневич застыла в сексуальной позе на пляже Египта: фото

Сегодня, 15:43

Певица отдыхает в Марса-Алам

Украинская певица Злата Огневич сейчас отдыхает в Египте. Красотка поделилась в Instagram несколькими фото из теплых краев, куда отправилась в отпуск.

Злата приехала в небольшой курортный город Марса-Алам, и уже поделилась впечатлениями о поездке. Огневич также опубликовала несколько соблазнительных фото, на которых она позирует в купальнике на пляже.

Злата Огневич
Злата Огневич
Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Марса Алам – это планета солнца! А еще – дайверский рай, дельфины, черепахи, сотни красивейших рыб и невероятно чистое Красное море. В Марса-Алам нет полчищ туристов, уютные бухты защищают от ветра, а сам городок строили итальянцы. Украинцев, а также европейцев, отдыхает много, настолько комфортная атмосфера, что просто кайф. Любителям спокойного, красивого отдыха однозначно рекомендую", – написала Злата.

Злата Огнєвич відпочиває у Єгипті
Злата Огнєвич відпочиває у Єгипті
Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Ранее Надя Дорофеева показала фигуру в купальнике во время отдыха на Бали. Своей шикарной фигурой также похвасталась Дженнифер Лопес.

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