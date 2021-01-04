Топлес и в стрингах: супруга Сергея Бабкина удивила откровенным фото

Сергей сфотографировал жену во время занятий йогой

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана удивила своих подписчиков откровенным фото. Обычно подобные снимки все привыкли видеть на страницах, к примеру, Ким Кардашьян или Насти Каменских, но не в профиле у Бабкиной.

По просьбе подписчиков Снежана опубликовала в Instastories "фото, которое она стесняется выставить". На снимке Бабкина без бюстгальтера и в стрингах занимается йогой.

"Фото не постановочное. Это моя йога и неожиданный муж", – подписала снимок Снежана.

Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Отметим, что такого рода Instastories – это новый тренд у многих блогеров. В соцсети они оставляют окошко, в котором подписчики пишут свои запросы, а блогеры, в свою очередь, публикуют фото.

Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Напомним, Снежана Бабкина показала свои детские снимки. Снежана опубликовала несколько фото, на которых ей 10 лет.

Мы также сообщали, что Сергей Бабкин запел с дочкой на украинском.

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