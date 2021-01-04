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Топлес и в стрингах: супруга Сергея Бабкина удивила откровенным фото

Сегодня, 13:47

Сергей сфотографировал жену во время занятий йогой

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана удивила своих подписчиков откровенным фото. Обычно подобные снимки все привыкли видеть на страницах, к примеру, Ким Кардашьян или Насти Каменских, но не в профиле у Бабкиной.

По просьбе подписчиков Снежана опубликовала в Instastories "фото, которое она стесняется выставить". На снимке Бабкина без бюстгальтера и в стрингах занимается йогой.

"Фото не постановочное. Это моя йога и неожиданный муж", – подписала снимок Снежана.

Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Отметим, что такого рода Instastories – это новый тренд у многих блогеров. В соцсети они оставляют окошко, в котором подписчики пишут свои запросы, а блогеры, в свою очередь, публикуют фото.

Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Напомним, Снежана Бабкина показала свои детские снимки. Снежана опубликовала несколько фото, на которых ей 10 лет.

Мы также сообщали, что Сергей Бабкин запел с дочкой на украинском.

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