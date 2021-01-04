Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой в бикини на Бали: фото

Артистка отдыхает с мужем в теплых краях

Певица Надя Дорофеева не стала проводить новогодний отпуск дома, а улетела со своим мужем, певцом Владимиром Дантесом, на Бали. Оттуда Надя постит яркие фото, в том числе и свои снимки в бикини.

На кадрах Дорофеева позирует в серо-голубом купальнике перед зеркалом, демонстрируя свою стройную спортивную фигуру.

Надя Дорофеева Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Кроме этого Надя опубликовала фото с Владимиром, на котором они веселятся на пляже. На этом кадре певица позирует в похожем купальнике, только уже желтого цвета. Ее образ дополнили кепка и кофта в тон купальнику.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее мы рассказывали, где отдыхают украинские звезды на праздники. Напомним, Надя Дорофеева призналась, что уже переболела COVID-19.

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