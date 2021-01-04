Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой в бикини на Бали: фото

Сегодня, 20:15

Артистка отдыхает с мужем в теплых краях

Певица Надя Дорофеева не стала проводить новогодний отпуск дома, а улетела со своим мужем, певцом Владимиром Дантесом, на Бали. Оттуда Надя постит яркие фото, в том числе и свои снимки в бикини.

На кадрах Дорофеева позирует в серо-голубом купальнике перед зеркалом, демонстрируя свою стройную спортивную фигуру.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Кроме этого Надя опубликовала фото с Владимиром, на котором они веселятся на пляже. На этом кадре певица позирует в похожем купальнике, только уже желтого цвета. Ее образ дополнили кепка и кофта в тон купальнику.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее мы рассказывали, где отдыхают украинские звезды на праздники. Напомним, Надя Дорофеева призналась, что уже переболела COVID-19.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Топлес и в стрингах: супруга Сергея Бабкина удивила откровенным фото Вот это формы! Полураздетая Анна Седокова затмила собой мужа (фото) Шок или естественность? Беременная Василиса Фролова снялась полностью голой
фигура звезд Надя Дорофеева
Реклама

Новости партнеров

Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Жена украинского голкипера снялась в бикини и поразила красотой
Жена украинского голкипера снялась в бикини и поразила красотой
Смачний салат "Дністер": рецепт приготування простої страви
Смачний салат "Дністер": рецепт приготування простої страви

Популярные статьи

Сегодня, 20:28Fun

Лучшие колядки-2021 на украинском языке

Сегодня, 18:15Wellness

Красота и здоровье в домашних условиях: пять масок для роста и густоты волос

Сегодня, 15:28Events

Рождество Христово: дата, история, традиции и приметы

Сегодня, 14:37Food

Что приготовить на Святой вечер: 12 постных блюд для праздничного стола

Сегодня, 12:18Food

Меню на Рождество: лучшие рецепты праздничных блюд

Сегодня, 11:05Food

Как приготовить кутью на Святой вечер

Сегодня, 10:13Шоу-бизнес

Без ресниц и бровей: Алла Пугачева показала, как она выглядит сейчас

Сегодня, 09:31Events

Как правильно колядовать, посевать и щедровать

Сегодня, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня 4 января: Овен целый день будет шутить, а Тельцу необходимо идти веселиться

Вчера, 12:21Fun

Когда щедруют, посевают и колядуют в Украине в 2021 году

Вчера, 12:05Афиша

Санта, волшебный календарь и принц: лучшие рождественские фильмы от Netflix

Вчера, 10:00Food

Сытное Рождество: рецепты оригинальных мясных блюд

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 3 января: Водолею нужно книжку почитать, а Рыбам заняться здоровьем

2 январяАфиша

Где покататься на коньках в Киеве зимой – список локаций

2 январяШоу-бизнес

"Патологический врун": жена Джеджулы жалеет, что не рассталась с ним раньше

2 январяFood

Рождественский сочельник: готовим оригинальные постные угощения

Новости партнеров

8 вещей, которые мужчины ценят в женщинах больше, чем красоту
8 вещей, которые мужчины ценят в женщинах больше, чем красоту
Никакого интима: Соседов раскусил Пугачеву и Галкина
Никакого интима: Соседов раскусил Пугачеву и Галкина
Паштет із сардин з маслом: рецепт від Євгена Клопотенка
Паштет із сардин з маслом: рецепт від Євгена Клопотенка
Оладьи с капустой: рецепт от Евгения Клопотенко
Оладьи с капустой: рецепт от Евгения Клопотенко
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Очень смело: Тина Кароль показала свое обнаженное фото
Очень смело: Тина Кароль показала свое обнаженное фото
Акторка Анна Саліванчук потішила шанувальників пікантними фотками
Акторка Анна Саліванчук потішила шанувальників пікантними фотками
Победитель шоу "Холостячка" о реакции дочери на его выигрыш
Победитель шоу "Холостячка" о реакции дочери на его выигрыш

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять