Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Напівоголена Злата Огнєвіч застигла в сексуальній позі на пляжі Єгипту: фото

Сьогодні, 15:43

Співачка відпочиває в Марса-Алам

Українська співачка Злата Огнєвіч зараз відпочиває в Єгипті. Красуня поділилася в Instagram декількома фото з теплого міста, куди вирушила у відпустку.

Злата приїхала в невелике курортне місто Марса-Алам, і вже поділилася враженнями про поїздку. Огнєвич також опублікувала кілька спокусливих фото, на яких вона позує в купальнику на пляжі.

Злата Огнєвич
Злата Огнєвич
Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Марса Алам – це планета сонця! А ще – дайверський рай, дельфіни, черепахи, сотні найкрасивіших риб і неймовірно чисте Червоне море. У Марса-Алам немає полчищ туристів, затишні бухти захищають від вітру, а саме містечко будували італійці. Українців, а також європейців, відпочиває багато, настільки комфортна атмосфера, що просто кайф. Любителям спокійного, красивого відпочинку однозначно рекомендую", – написала Злата.

Злата Огневич отдыхает в Египте
Злата Огневич отдыхает в Египте
Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Раніше Надя Дорофєєва показала фігуру в купальнику під час відпочинку на Балі. Своєю шикарною фігурою також похвалилася Дженніфер Лопес.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
46-річна Пенелопа Крус приголомшила фігурою в чорному бікіні Chanel (фото) Топлес і в стрінгах: дружина Сергія Бабкіна здивувала відвертим фото Оце форми! Напівроздягнена Анна Сєдокова затьмарила собою чоловіка (фото)
Злата Огневич фигура звезд
Реклама

Новини партнерів

Пальчики оближешь! Торт с черносливом и грецким орехом. Рецепт
Пальчики оближешь! Торт с черносливом и грецким орехом. Рецепт
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Яскравий салат "Соняшник": як приготувати смачну страву
Яскравий салат "Соняшник": як приготувати смачну страву
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі

Популярні статті

Сьогодні, 15:31Events

Привітання з Різдвом: яскраві листівки, проза та вірші

Сьогодні, 11:14Food

Найпростіший рецепт куті: як приготувати на Різдво

Сьогодні, 10:54Events

Різдво-2021: дієві ритуали і обряди свята

Сьогодні, 10:26Events

До якого числа носять вечерю на Різдво

Сьогодні, 09:43Fun

Колядки і щедрівки: тексти найпопулярніших пісень

Вчора, 22:17Fun

Найращі колядки російською мовою: найпопулярніші вірші

Вчора, 19:16Events

Характеристика знаків зодіаку по місяцях і числах

Вчора, 14:15Fun

Найкращі колядки на Різдво-2021: великий вибір текстів

Вчора, 12:15Fun

Ворожіння на Різдво-2021 вдома: як і коли ворожити

Вчора, 11:31Food

Що приготувати на вечерю на Різдво: рецепти святкових страв

4 січняFun

Найкращі колядки-2021 українською мовою

4 січняEvents

Різдво Христове: дата, історія, традиції і прикмети

4 січняFood

Що приготувати на Святвечір: 12 пісних страв для святкового столу

4 січняFood

Меню на Різдво: найкращі рецепти святкових страв

4 січняFood

Як приготувати кутю на Святвечір

4 січняШоу-бізнес

Без вій та брів: Алла Пугачова показала, як вона виглядає зараз

Новини партнерів

Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Вероника Гришко: украинская красотка из синхронного плавания
Вероника Гришко: украинская красотка из синхронного плавания
Торт "Бите скло" - як приготувати ніжний і яскравий десерт
Торт "Бите скло" - як приготувати ніжний і яскравий десерт
Апетитно-соковита скумбрія: як смачно запекти рибу в духовці
Апетитно-соковита скумбрія: як смачно запекти рибу в духовці
Смакота з 2020 року: 5 найкращих рецептів
Смакота з 2020 року: 5 найкращих рецептів
Апетитні м’ясні тефтелі з рисом: як приготувати ситну страву
Апетитні м’ясні тефтелі з рисом: як приготувати ситну страву
Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет
Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти