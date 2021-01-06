Напівоголена Злата Огнєвіч застигла в сексуальній позі на пляжі Єгипту: фото

Співачка відпочиває в Марса-Алам

Українська співачка Злата Огнєвіч зараз відпочиває в Єгипті. Красуня поділилася в Instagram декількома фото з теплого міста, куди вирушила у відпустку.

Злата приїхала в невелике курортне місто Марса-Алам, і вже поділилася враженнями про поїздку. Огнєвич також опублікувала кілька спокусливих фото, на яких вона позує в купальнику на пляжі.

Злата Огнєвич Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Марса Алам – це планета сонця! А ще – дайверський рай, дельфіни, черепахи, сотні найкрасивіших риб і неймовірно чисте Червоне море. У Марса-Алам немає полчищ туристів, затишні бухти захищають від вітру, а саме містечко будували італійці. Українців, а також європейців, відпочиває багато, настільки комфортна атмосфера, що просто кайф. Любителям спокійного, красивого відпочинку однозначно рекомендую", – написала Злата.



Злата Огневич отдыхает в Египте Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Раніше Надя Дорофєєва показала фігуру в купальнику під час відпочинку на Балі. Своєю шикарною фігурою також похвалилася Дженніфер Лопес.

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