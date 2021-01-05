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Дженнифер Лопес в красном бикини показала, как надо радоваться жизни: видео

Сегодня, 12:00

51-летняя певица прогулялась по пляжу

51-летняя Дженнифер Лопес, которая недавно показала лицо без макияжа, вдохновляет своих поклонников следить не только за своим телом, но и за духовном состоянием.

Джей Ло опубликовала новое видео на своей странице в Instagram, на котором она позирует в красном бикини и накидке. Помимо шикарной фигуры, артистка показала, как она медитирует.

На ролике певица сначала тянется к небу, а затем кланяется морю. В описании к публикации Лопес добавила два хештега #meditation и #affirmations – "медитация" и "аффирмации". Отсюда можно сделать вывод, что артистка уделяет время духовным практикам и развитию позитивного мышления.

Jennifer Lopez (@jlo)

Также Лопес добавила хештег #motivation – "мотивация", призывая всех следовать ее примеру и радоваться каждому дню. Спасибо, Джей Ло, вот бы еще сейчас к океану и на пляж!

Напомним, Дженнифер Лопес в невероятном костюме от Balmain выступила на Times Square.

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