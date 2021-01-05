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46-летняя Пенелопа Крус ошеломила фигурой в черном бикини Chanel (фото)

Сегодня, 12:30

Актриса поделилась новым снимком в Instagram

Поклонница Chanel Пенелопа Крус поделилась первым откровенным фото в этом году. На своей странице в Instagram 46-летняя актриса опубликовала кадр, для которого позировала в черном купальнике французского бренда.

Фигуре Пенелопы можно только позавидовать. Ее образ в спортивном бикини с V-образным вырезом, дополненный черной накидкой, подчеркнул достоинства знаменитости, обнажив ее длинные ноги.

Актриса Пенелопа Крус
Актриса Пенелопа Крус
Фото: instagram.com/penelopecruzoficial

В руках Крус держит белый шлем для скутера с лого Chanel и пристально смотрит в объектив.

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"Всех с новым годом!", – коротко написала в публикации актриса.

Напомним, ранее стало известно, что Пенелопа Крус сыграет главную роль в фильме о резонансных 70-х в Италии. Оскароносная звезда будет работать с итальянским режиссером Эмануэле Криалезе. Съемки фильма стартуют летом 2021 года.

А недавно Сальма Хайек показала пышный бюст в бикини и попрощалась с 2020 годом.

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