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Вот это формы! Полураздетая Анна Седокова затмила собой мужа (фото)

Сегодня, 16:25

Для фото певица позировала в одном лишь нижнем белье

В сентябре минувшего года Анна Седокова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал латвийским баскетболист Янис Тимма. В своем Instagram-аккаунте певица поделилась откровенным совместным фото с возлюбленным.

Для снимка Седокова надела на себя голубое нижнее белье и чулками. Мы уже видели подобную фотографию пары, но не против посмотреть на фигуру Анны снова.

Анна Седокова и Янис Тимма
Анна Седокова и Янис Тимма
Фото: instagram.com/annasedokova

"Плохая новость — время летит незаметно. Хорошая новость в том, что ты пилот", – подписала свой пост Седокова.

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О романе Анны Седоковой и Яниса Тиммы стало известно летом 2019 года. Осенью пара перестала скрывать свои отношения, тогда же и выяснилось, что у бойфренда звезды есть жена и сын. В июле 2020 года баскетболист сделал предложение руки и сердца Анне.

Подробнее о свадьбе Седоковой и Тиммы смотрите в ролике:

Напомним, что на так давно Анна Седокова в свой день рождения рассказала о проблемах со здоровьем.

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