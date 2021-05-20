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Киркоров назвал Ани Лорак своим любимым протеже на Евровидении: Это моя семья, это мой друг

Сегодня, 22:08

Как известно, артист уже не впервые продюсирует звезд на песенном конкурсе, но из всех поездок на "Евровидение" его любимой стала та, что была с Ани Лорак

Филипп Киркоров с Ани Лорак и Натальей Гордиенко
Филипп Киркоров с Ани Лорак и Натальей Гордиенко
Фото: instagram.com/fkirkorov

Российский певец и продюсер участницы от Молдовы на "Евровидении-2021" Филипп Киркоров рассказал, что Ани Лорак была его любимым протеже на конкурсе. Как оказалось, именно она и помогала Киркорову и его подопечной Натальи Гордиенко в этом году. Кстати, номер Гордиенко даже обвинили в плагиате Ани Лорак.

Филипп Киркоров дал интервью YouTube-шоу "Алена, блин!", в котором рассказал, что не хочет сравнивать своих подопечных Ани Лорак и Наталью Гордиенко. Но когда у артиста спросили о его любимой поездке на "Евровидение", он признался, что именно с Лорак удалась лучше всего.

"Это моя семья, это мой друг, это моя любимая девочка, я очень ее люблю, я крестный ее дочки, я дружу с ее мужем. Мы очень близки, в минуты радости и печали она всегда со мной. И как никто другой, кто нам помогал в этом проекте?" – сказал Киркоров, после чего Наталья Гордиенко сказала, что помогала им Ани Лорак.

Ани Лорак дала Киркорову и Гордиенко контакт своих режиссера и специалиста по прическам.

"Она из тех редких людей, кто помнит добро и благодарит. Она всегда будет хранить в сердце людей, которые в ее жизни помогали", – признался Киркоров.

При этом Киркоров отметил, что принимает во внимание лишь прошлые поездки на конкурс, а не нынешнюю. По словам артиста, их с Гордиенко история еще не завершена.

Напомним, что на открытии "Евровидения-2021" иностранцы ужаснулись поведением Киркорова.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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