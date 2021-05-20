Победитель Евровидения-2019 заболел COVID-19 и не будет выступать в финале конкурса

Дункан Лоуренс получил позитивный тест на COVID-19, из-за чего не сможет выступить в интервал-акте финала конкурса "Евровидение-2021"

Дункан Лоуренс не сможет выступить в финале "Евровидения-2021" Фото: instagram.com/itsduncanlaurence

Не только представители Исландии не смогут выйти на сцену "Евровидения-2021". Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс, который должен был выступать в финале конкурса, не этого сделать из-за положительного теста на COVID-19.

Грустная новость появилась на официальном сайте "Евровидения".

"Мы очень огорчены, ведь Дункан заслуживает живого выступления на сцене конкурса. Мы очень гордимся его выступлением на разогреве в первом полуфинале. Конечно, мы желаем Дункану скорейшего выздоровления!", – сказал Ситсе Баккер, исполнительный продюсер конкурса.

Дункан Луоренс Фото: instagram.com/itsduncanlaurence

Также руководство конкурса заявило, что Дункан "очень разочарован", ведь он "ждал этого выступления два года".

Сообщается, что с 6 апреля всем сотрудникам конкурса, волонтерам, артистам и представителям прессы было проведено более 24 400 тестов на COVID-19. Только 16 из них (0,06%) дали положительный результат.

Ранее мы рассказывали, где и когда смотреть второй полуфинал "Евровидения-2021".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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