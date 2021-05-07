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Почему в Украине продают билеты на концерт Моргенштерна, которого внесли в черный список

Сегодня, 11:30

Российский артист нанял адвоката в Киеве, чтобы оспорить решение СБУ и Минкультуры

Моргенштерн
Моргенштерн
Фото: instagram.com/morgen_shtern

Скандальному российскому рэперу Моргенштерну запретили въезд в Украину после того, как он анонсировал несколько концертов в этом году. 22-летнего Алишера внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

Несмотря на это, организаторы его украинского тура все еще продают билеты на концерты, которых, очевидно, не будет. Более того, представители музыканта наняли в Украине адвоката, чтобы оспорить решение СБУ и Министерства культуры.

Кадр из клипа MORGENSHTERN

Как говорит адвокат Моргенштерна, его внесли в "черный список" беспочвенно, так как в Крыму он не был и политических взглядов не озвучивал.

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"Алишер хочет сперва добиться справедливости, а потом уже рассматривать вопрос частной концертной деятельности на территории Украины", – говорит адвокат Евгений Пронин в сюжете ТСН.

Последний раз Моргенштерн был в Украине в 2019 году. Тогда его одесский концерт завершился скандалом – рэпер вышел на сцену, несмотря на объявленный накануне траур по погибшим от пожара в колледже и назвал это все "показухой".

Ранее ведущий Алексей Суханов высказался о Моргенштерне после его позорных признаний.

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