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Моргенштерн признался в любви Украине и вспомнил "про самых сексуальных с*чек"

Сегодня, 18:40

После того, как Моргенштерна внесли в черный список в Украине, он иронично отреагировал на происходящее. Рэпер думает, что все равно когда-нибудь соберет тут стадион

Сегодня имя скандального российского рэпера Моргенштерна оказалось в списке лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Но после этого артист публично заявил, что обожает своих украинских фанатов и назвал их своими братьями.

В Instastories Моргенштерн обратился к своим слушателям из Украины в характерной провокационной манере. Он заявил, что в Украине "самые бешеные фанаты".

Моргенштерн
Моргенштерн
Фото: instagram.com/morgen_shtern

"Украина, я вас обожаю. Всегда и везде буду об этом говорить! Самые бешеные фанаты и самые сексуальные су**и! Надеюсь, важные дяди в пиджаках одумаются и мы с вами ра*****м стадион", – написал Моргенштерн.

Рэпер также с иронией отметил, что "кто-то думает, что он угроза украинской нации".

При этом, ранее Моргенштерн заявил, что не приедет в Украину с концертами, потому что ему "банально страшно". Теперь же артист надеется, что в будущем все же сможет устроить тут концерт.

Напомним, что новый клип Моргенштерна потребовали запретить в России.

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