На российского рэпера Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков

В отношении артиста было заведено административное дело о пропаганде наркотиков в его клипах, которые собирают миллионы просмотров на YouTube

Бывший депутат от партии ЛДПР Дмитрий Носов возмутился творчеством Моргенштерна, клип которого требует запретить церковь, поэтому решил обратиться к полиции. По мнению депутата, артист пропагандирует наркотики в своих видеоработах.

Теперь Алишеру Валееву (настоящее имя Моргенштерна) грозит штраф до миллиона рублей за клипы "Розовое вино-2" и Family. Отстаивать честь рэпера будет адвокат Сергей Жорин, сообщает Mash.

В своем Instagram-аккаунте артист успел пошутить на эту тему, опубликовав фото, на котором кладет большие пачки денег в портфель своему адвокату.

"Адвокат дьявола", – подписал снимок Алишер.

Скриншот: Instagram

Сообщается, что Моргенштерн не признал вину в пропаганде наркотиков. В комментариях под фото стали появляться различные сообщения от пользователей Сети: "Откуда у тебя бабки, певец! Ты разлагаешь психику наших детей", "За что посадили?", "Начинаю верить в теорию, что Моргенштерн – это Люцифер".

Ранее мы рассказывали о том, кто такой Моргенштерн и почему он так популярен.

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