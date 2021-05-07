Чому в Україні продають квитки на концерт Моргенштерна, якого внесли в чорний список

Російський артист найняв адвоката в Києві, щоб оскаржити рішення СБУ і Мінкультури

Моргенштерн Фото: instagram.com/morgen_shtern

Скандальному російському реперу Моргенштерну заборонили в'їзд в Україну після того, як він анонсував кілька концертів в цьому році. 22-річного Алішера внесли до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України.

Незважаючи на це, організатори його українського туру все ще продають квитки на концерти, яких, вочевидь, не буде. Більш того, представники музиканта найняли в Україні адвоката, щоб оскаржити рішення СБУ і Міністерства культури.

Кадр з кліпу MORGENSHTERN

Як каже адвокат Моргенштерна, його внесли до "чорного списку" безпідставно, так як в Криму він не був і політичних поглядів не озвучував.

"Алішер хоче спершу добитися справедливості, а потім вже розглядати питання приватної концертної діяльності на території України", – каже адвокат Євген Пронін в сюжеті ТСН.

Останній раз Моргенштерн був в Україні в 2019 році. Тоді його одеський концерт завершився скандалом – репер вийшов на сцену, незважаючи на оголошений напередодні траур за загиблими від пожежі у коледжі і назвав це все "показухою".

Раніше ведущий Олексій Суханов висловився про Моргенштерна після його ганебних зізнань.

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