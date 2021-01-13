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"Мерзко размещать такое го*** на своей странице": Алексей Суханов о Моргенштерне

Сегодня, 16:33

Украинский телеведущий прокомментировал "успешность" известного рэпера

Ведущий программы "Говорить Україна" на телеканале "Украина" Алексей Суханов высказался о популярном среди молодежи российском артисте Моргенштерне, который попал на обложку журнала о звездах.

22-летний рэп-исполнитель Моргенштерн обрел статус звезды среди подростков и молодежи в основном благодаря скандальным заявлениям и выступлениям. На обложке нового выпуска, героем которого стал артист крупными буквами провокационное описание образа жизни и "секретов успеха" Моргенштерна.

В своем Instagram-аккаунте Алексей Суханов негативно отреагировал на то, что подросткам показывают успех с такой стороны. По мнению телеведущего, речь идет о "временах обожествления убожеств" и отсутствии ответственности за свои слова.

Алексей Суханов высказался о Моргенштерне
Алексей Суханов высказался о Моргенштерне
Фото: instagram.com/suhanov.official

"Мне мерзко размещать такое г*вно на своей странице, но я делаю это, потому что это – ложь! Если и нужно наказывать, то не за политические высказывания, не за, так называемое, оскорбление чувств верующих и прочую дребедень, а вот за это – когда в головы подростков вкладываются страшные, ложные вещи, которые ничего общего с успехом не имеют... Кто ответит за детей, которые примут это как инструкцию к успеху, как установку?", – написал Алексей Суханов.

Также ведущий отметил, что редакторы журнала не подумали о последствиях и влиянии, которое подобная публикация может оказать на молодое поколение. Подписчики поддержали Алексея Суханова.

Скриншот Instagram
Скриншот Instagram

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