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Скандальный Моргенштерн не приедет в Украину с концертами, потому что ему "банально страшно"

Сегодня, 20:02

Рэпер заявил, что в пока не планирует приезжать в Украину, в то время как украинские поклонники раскупают билеты на его концерты

Пока в университете культуры разыгрывают билеты на концерты Моргенштерна, сам артист заявил, что в Украину не собирается.

Скандальный рэпер сказал, что в стране "происходят прикольные штуки", общаясь с поклонниками во время прямого эфира в Instagram.

"Сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки прикольные, и, видимо, все концерты опять будут переноситься. Больше половины артистов уже перенесли. Особенно после истории с Одессой, мне банально страшно, я не буду врать, мне страшно ехать туда", – сказал Моргенштерн.

Моргенштерн
Видео: https://t.me/ssternenko

Напомним, в 2019 году, в день траура после пожара в одесском колледже, Моргенштерн устроил громкий концерт.

"Я считаю, что день траура – это просто показуха, просто е**ная показуха. Давайте устроим вместо дня траура день, б***ь, крика. Какого х*я пожарных проверок нет в городе?" – сказал тогда Моргенштерн.

Ранее на Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков.

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