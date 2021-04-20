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В университете культуры разыгрывают билеты на "звезду мирового масштаба" Моргенштерна

Сегодня, 00:55

В отличии от кафедры международных отношений КНУКиИ, большинство студентов не признали в российском репэре "мировую звезду"

На кафедре международных отношений Киевского университета культуры и искусств решили "порадовать" студентов и объявили розыгрыш билетов на концерт российского рэпера Моргенштерна, которого в КНУКиИ, как оказалось, считают ни много ни мало "звездой мирового масштаба".

Об этом свидетельствует объявление на странице кафедры в Instagram.

"Хочешь увидеть звезду мирового масштаба воочию? Послушать все популярные хиты и оторваться на всю!!? Тогда предлагаем вам супер-конкурс на летние билеты Моргенштерн", – гласит объявление.

Судя по всему, имеется в виду концерт российского рэпера, который должен пройти в Киеве в июне, сам факт проведения которого также вызывает вопросы.

Международная кафедра университета культуры, видимо, решила, что таким образом ей удастся увеличить количество подчисчиков своей страницы, но не тут-то было: большинство комментов под постом негативные. Правда, их нещадно "трут". Но скрины не горят.

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