В университете культуры разыгрывают билеты на "звезду мирового масштаба" Моргенштерна
В отличии от кафедры международных отношений КНУКиИ, большинство студентов не признали в российском репэре "мировую звезду"
На кафедре международных отношений Киевского университета культуры и искусств решили "порадовать" студентов и объявили розыгрыш билетов на концерт российского рэпера Моргенштерна, которого в КНУКиИ, как оказалось, считают ни много ни мало "звездой мирового масштаба".
Об этом свидетельствует объявление на странице кафедры в Instagram.
"Хочешь увидеть звезду мирового масштаба воочию? Послушать все популярные хиты и оторваться на всю!!? Тогда предлагаем вам супер-конкурс на летние билеты Моргенштерн", – гласит объявление.
Судя по всему, имеется в виду концерт российского рэпера, который должен пройти в Киеве в июне, сам факт проведения которого также вызывает вопросы.
Международная кафедра университета культуры, видимо, решила, что таким образом ей удастся увеличить количество подчисчиков своей страницы, но не тут-то было: большинство комментов под постом негативные. Правда, их нещадно "трут". Но скрины не горят.
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