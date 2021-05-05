Сосисочные пальцы принца Чарльза вошли в топ самых популярных запросов британцев в Google. Смотрите почему (фото)

Жители Великобритании продолжают искать в Google информацию о пальцах наследника на британский престол принца Чарльза

Старший сын Елизаветы II принц Чарльз, который недавно впервые вышел в свет после смерти принца Филиппа, занял седьмое место среди самых популярных запросов британцев в Google. Точнее, не сам Чарльз, а его "сосисочные пальцы". Но почему люди так одержимы ими?

Дело в том, что несколько лет назад внимательные поклонники королевской семьи обнаружили, что у принца Чарльза красные и слегка опухшие руки. Тогда наследник на британский престол сообщил, что это следствие долгих перелетов, в результате которых происходит отек. С тех пор из года в год британцы "гуглили" "сосисочные пальцы" принца. Теперь же, по данным Cornwall Live, "сосисочные пальцы" принца Чарльза заняли седьмое место в рейтинге самых популярных запросов британцев в Google за последний год.

Пальцы принца Чарльза Фото: Getty Images

Один из пользователей в Twitter отметил:

"Пальцы принца Чарльза больше похожи на сосиски, чем на пальцы".

В ноябре этого года принцу Чарльзу исполнится 73 года. На данный момент он первый в очереди на британский престол.

Ранее стало известно, что принц Филипп незадолго до смерти обратился к Чарльзу с тремя просьбами.

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