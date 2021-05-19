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Елизавета II станет прабабушкой в 12-й раз: принцесса Беатрис ждет первенца

Сегодня, 12:42

Малыш появится на свет осенью этого года. О беременности принцессы Беатрис стало известно менее, чем через год после ее свадьбы с Эдоардо Моццо

32-летняя принцесса Беатрис, внучка Елизаветы II, станет мамой в первый раз. Об этом сообщается на официальной странице британской королевской семьи в Instagram.

"Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и г-н Эдоардо Мапелли Моцци очень рады сообщить, что осенью этого года они станут родителями. Королева была проинформирована, и обе семьи рады этой новости", – говорится в сообщении.

Ребенок станет 12-м правнуком королевы Елизаветы II. Отметим, что этим летом Меган Маркл и принц Гарри ждут прибавления в семье – у пары родится девочка.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци станут родителями в первый раз
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци станут родителями в первый раз
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Принцесса Беатрис и миллиардер Эдоардо Мапелли Моцци поженились в июле 2020 года. Они провели тайную церемонию бракосочетания в Виндзорском замке.

В часовне всех святых в Виндзорском парке, где прошла церемония, присутствовали королева Елизавета II и ныне покойный герцог Эдинбургский.

Спустя несколько дней после женитьбы Беатрис и Эдоардо отправились в свадебное путешествие, несмотря на пандемию коронавируса.

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Елизавета II принцесса Беатрис
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