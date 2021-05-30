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Кейт Миддлтон вакцинировалась от коронавируса: фото

Сегодня, 10:45

Самое интересное, что на вакцинацию герцогиня пришла в джинсах и топе

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, которая анонсировала выход собственной книги, привилась от COVID-19. В официальном Instagram-аккаунте герцогов Кембриджских появилось соответствующее фото.

Кейт ввели первую дозу препарата 28 мая в лондонском музее науки.

"Я очень благодарна всем, кто принимает участие в процессе внедрения вакцины. Спасибо вам за все, что вы делаете", — говорится в сообщении.

, Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Герцогиня на снимке одета в белый топ и голубые джинсы, подчеркивающие ее тонкую талию. Мама троих детей выглядит невероятно!

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Неделей ранее первую дозу вакцины получил и сам принц Уильям. А вот каким препаратом вакцинировался внук королевы – неизвестно.

В декабре 2020 года в Британии началась массовая вакцинация препаратом от Pfizer и BioNTech, а с января британцам начали вводить вакцину AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что Лилия Подкопаева вакцинировалась от COVID-19 в США.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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